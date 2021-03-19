有心人上水小學打造特色壁畫　不分種族、宗教畫出美麗香港

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-03-19 10:00

香港常被人稱作「石屎森林」，但要為城市加添色彩和生氣，一些壁畫藝術或已能帶來改變。由一群熱愛香港人士發起的「畫美麗香港」(Paint Beautiful Hong Kong)，過往已曾在多處繪製壁畫，每次均邀請來自不同國家和地區的專業藝術家創作設計。早前他們又在鳳溪第一小學校園完成了饒有特色的壁畫，除了為學校的外牆改頭換面、注入活力，更為上水增添一抹光彩和文藝氣息。

世界各地如台中「彩虹眷村」、首爾「梨花壁畫村」等，都因有着特色壁畫成為知名景點；而香港大廈林立，一眼過去都是高密度的建築物，一些色彩繽紛的壁畫，可以為城市的大街小巷加點新氣息。由一群熱愛香港人士組成「畫美麗香港」，希望將香港特色融入自然藝術並帶入社區，同時推廣外牆藝術。此計劃邀請不同社區及企業的志願者參與，在香港大街小巷的建築物外牆描繪充滿大自然色彩和氣息，且饒富當區特色的壁畫。

過去他們曾在保良局方黃錦全小學、聖公會奉基千禧小學等多個地方繪製壁畫，而本月7日進行了第10次行動，在上水鳳溪第一小學舉辦壁畫創作，此活動更聘請了壁畫畫家設計並指導志願者的基本壁畫繪畫技巧。鳳溪第一小學朱偉林校長表示，是次活動別具意義，除了為學校外牆增添色彩，亦為久違學校的學生和家長帶來新鮮感。他希望壁畫可刺激學生發展藝術潛能，把正能量延伸至不同的社區和校園。「畫美麗香港」則期望，在香港各社區的壁畫可喚起市民對香港的喜愛和歸屬感，並作為協助推廣旅遊業的打卡熱點，成為國際旅客的熱愛旅遊選點。