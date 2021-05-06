墟市指食環署防疫指引「一時一樣」　團體促政府主動配合而非打壓

撰文： 呂諾君 鄧詠中 最後更新日期： 2021-05-06 19:35

新冠肺炎疫情下基層失業嚴重，多個團體於過去數月疫情緩和時，曾在不同地區舉辦假日墟市，希望能幫補基層收入和刺激社區經濟發展。惟他們表示，政府部門不但未有具體防疫措施的建議，各區食環署亦出現防疫指引不一的情況，其中在「北區墟市節」該署要求所有參加者進行檢測，最後因指標太難被逼取消。團體批評，有關的指引不合理和難以執行，而食環署批核緩慢，促政府主動配合而非打壓，以推動墟市發展。

去年年底開始，多個地區基層組織曾分別在荃灣、元朗、美孚、東涌、北區等地申請舉辦墟市，希望在失業率屢創新高之際，為基層市民提供短期就業機會，不過撐基層墟市聯盟指出，政府部門懶理之餘，甚至會不合理地加入申辦條件及防疫要求，令團體難以適從。

東涌社區發展陣線幹事陳琬林指，團體申請在周日母親節於東涌舉辦小型墟市，但至今仍未收到食環署的批准信，而防疫指引方面署方每次答覆不一，團體只能參考過往墟市經驗作出安排。她期望食環署日後能盡早審批及回覆，以便團體能及早籌辦墟市活動，推動基層創業。

團體指，在申請時食環署曾要求墟市的所有參加者進行檢測，最後墟市因指標太難被逼取消。（資料圖片／呂諾君攝）

原定於在三、四月舉行的「北區墟市節」，食環署建議使用安心出行或登記參與者，又要求所有參加者進行檢測，並在事前向食環署提供檔主資料及檢測名單。北區墟市聯席代表董嘉杰指，食環署只表示有檢測證明便可，他對食環並非要求陰性結果深感奇怪，同時感到無奈，因根本無法強制所有使用者做檢測。北區墟市聯席代表梁志遠則指出，墟市在學術上雖並非正式經濟，但可處理經濟下滑，惟他稱，「睇唔到現時政府政策可助長社區經濟」。

撐基層墟市聯盟發言人張延表示，近期所見申請做墟市檔主的人數，多出攤檔總數一倍，認為反映疫情下市民對墟市有迫切需要。他指出，食環署除了要求檔主、義工，連參加者都要做檢測是不合理，又指現時政府配套不支援，希望政府統一指引、降低門檻之餘，亦能開放更多場地 ，以舉辦更多短期及有教育性質的墟市。