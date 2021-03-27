九成五居民望用政府閒置地作墟市　團體區議員促開放洗衣街空地

撰文： 呂諾君 最後更新日期： 2021-03-27 18:40

新冠肺炎疫情持續多時，最新失業率升至7.2%，基層就業情況令人擔憂，而民間所辦的墟市，或可成為短期就業援助措施或扶貧出路。有團體今日（27日）發布《油尖旺區市民對社區經濟需要》研究，結果發現區內市民對在該區購買生活所需及墟市作為短期就業措施的需求甚為殷切，有九成五人希望能使用政府的閒置用地，包括洗衣街的前政府用地（水務署大樓原址），以推動墟市發展和協助基層生計。

九成人支持設立固定墟市區

關注草根生活聯盟、關注綜援低收入聯盟、撐基層墟市聯盟在油尖旺區議會支持下，在去年11月至今年2月期間展開《油尖旺區市民對社區經濟需要》研究，以訪談、聚焦小組和問卷調查的形式訪問529人，了解油尖旺區居民和有可能參與墟市或規劃墟市的持份者意見。

在問卷調查中，團體發現有約九成受訪居民支持設立固定墟市區，亦有超過八成居民認同增設固定墟市可增加消費選擇、約九成居民認同可創造就業機會。今次調查也發現，有多達64%的受訪居民認為墟市應由非牟利機構管理，對比2019年團體曾進行的同類問卷調查增加了22百分點，同時認為應由食環署管理墟市的支持度，由上一份調查的42%下降至19%。

嶺南大學社會科學及社會政策系助理教授歐陽達初博士。（呂諾君攝）

學者：墟巿經濟創造三贏局面

嶺南大學社會科學及社會政策系助理教授歐陽達初博士指出，同意市民傾向支持透過墟市或社區經濟來緩和失業問題，形容墟市對於一些短期或過渡性失業的人士來說，猶如「沙漠中的綠洲」，他們可用較少成本繼續參與經濟活動；對長期被勞工市場排斥的弱勢群體亦十分重要。歐陽達初又指，墟市除了對檔主有利，街坊消費也會因此多了選擇，社區網絡和連繫亦得以強化，對政府而言不需投入大量資源，實是「三贏局面」。他建議政府應就墟市有短、中、長期的策略，作出協調性角色，令墟市政策在全港不同地區都可實行。

團體嘆申請墟市場地「過五關斬六將」

研究亦發現，有高達95.3%的受訪者認為區內的閒置政府土地適合設立固定墟市區。油尖旺區區議員林兆彬表示，單是其選區內已有兩、三幅閒置用地，當中洗衣街前政府用地極大，一半將用作臨時停車場，政府早前撤回渠務署將另一半土地用作放置建築物料的申請，未來有何用途至今仍是問號。以他所知，政府仍未計劃交出用地，有機會任由其「空置曬太陽」，他作為當區區議員非常支持是次研究，希望政府不要浪費如此珍貴的土地用途。

關注綜援低收入聯盟組織幹事李大成指出，申請墟市場地、牌照等的手續繁複，「過五關斬六將」，政府不會主動交地，即使特首林鄭月娥過往曾說會有墟市政策，但到現時仍未見有消息，而每次墟市參加者人數眾多，政府也沒有任何資源或政策支援。

油尖旺區區議員李國權則指，過往舉辦墟市時最大困難是借用短期用途的用地，多數需有政府部門「揹上身」、「做擔保」才可成功，但民間很難找到相關政策部門反映意見。他認為政府是時候改變思維，「現時政府多數係有地就考慮畀一個部門，有需要就用。但其實係咪都唔一定要喺旺角市中心放建築物料？政府一定要帶頭去諗，去拎啲地出嚟。」