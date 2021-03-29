美孚橋底辦墟市節　團體促政府開放閒置地供基層擺檔自力更生

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-03-29 15:06

近年街頭擺賣文化逐漸消失，加上新冠肺炎疫情重挫經濟，撐基層墟市聯盟遂以「墟構社區」為主題，舉辦墟市節，昨日（28日）在美孚橋底舉行開幕日，並於未來3個月於多區巡迴。撐基層墟市聯盟指，疫情下因要嚴守社交距離，變相令檔的數目減少，期望政府能開放閒置地，供非牟利團體申請作固定或假日墟市用途，讓更多基層能自力更生。

昨日在美孚橋底舉行的墟市節，主要售賣基層手作飾物、自家製健康食品等，場內設有社區經濟的主題展覽，展現本港基層市民投身社區經濟及創業困難。（撐基層墟市聯盟提供圖片）

昨日在美孚橋底舉行的墟市節，主要售賣基層手作飾物、自家製健康食品等，場內設有社區經濟的主題展覽，展現本港基層市民投身社區經濟及創業困難。而未來3個月會於多區巡迴舉辦墟市節。

育有一子的Clare是其中一名檔主，從前靠在市集擺賣手工產品，以及為宴會製作零食小禮物維持生計。Clare懷孕後全職照顧兒子，疫情後為了幫補家計而復出在市集擺榴，但她坦言因防疫措施不可提供試食服務，對生意造成影響，期望「賣得幾多得幾多」。

撐基層墟市聯盟發言人張延指，今年多次申請閒置政府用地舉辦墟市，惟疫情下遇上不少阻力，例如今年的場地申請歷時近半年，但在活動舉行前一星期才獲確認可租用場地，令主辦團體沒有足夠時間宣傳墟市，幸美孚場地人流暢旺，有中產家庭及外傭等不同顧客群，檔主生意才穩定。

張延表示，今次的墟市節收到極多檔主查詢，當中不乏初次擺檔的待業人士，反映經濟低迷期間，墟市為不少居民帶來低成本及低門檻的創業機會，有助紓緩失業問題。但因應疫情限制，每檔須相隔1.5米社交距離，令檔數比以往減少十多檔，變相令基層人士擺檔的機會減少。團體期望政府參考美孚農墟及騰龍墟等經驗，開放閒置地供非牟利團體申請作固定或假日墟市用途，並設立墟市種籽基金，讓支援團體申辦類似的「扶貧墟市」。