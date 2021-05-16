撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-05-16 19:26

再有大廈屋苑就召開業主大會出現爭坳。將軍澳寶盈花園原定今日舉行業主大會投票，但開會前夕，現屆法團隊伍突然宣布取消會議及通知民政事務處取消社區會堂的訂場，屋苑關注組成員及當區區議員堅持如常在街頭召開會議，其間警方稱接獲報案有大量人士聚集，派出二十多名藍帽子警員到場戒備，並警告在場人士違反限聚令，會議最終腰斬，正尋求業主授權票入稟土審處頒佈命令，要求如期召開業主大會。

寶盈花園現任法團昨日張貼通告，內容指原定今日舉行的業主大會，基於部份業主上周五（14日）阻撓法團委員開啟授權票收集箱，要求核實每一張授權票，以致無法完全核實程序，經諮詢法律意見後，決定取消今日下午2時半在尚德社區會堂舉行的業主大會，日子將會另行通告。

警方派逾二十藍帽子到場戒備

西貢區議員謝正楓以及寶盈花園關注組成員，今日如常在尚德社區會堂門外近尚廉樓對開街頭召開會議，大批藍帽子警員接報到場戒備，謝正楓開咪發言解釋，上周五欲到場監視每張有效票數而非阻撓點票。至昨午法團突貼通告取消業主大會，民政事務處同晚接獲法團通知，取消社區會堂訂場，故今日只能在街頭召開業主大會，強調根據第344章《建築物管理條例》，除非紅雨或黑雨，否則法團主席無權單方面取消業主大會。

會議舉行前夕，大約有百多人響應號召到場及發問。警方先向謝正楓查問及搜身，會議中途再透過廣播表示根據香港法例，各人已違反四人街頭限聚令，要求盡快離開，並向謝等人作出口頭警告，會議被迫腰斬。

法團張貼通告宣布監票被阻撓為由，取消今日的業主大會。(受訪者提供)

謝與關注組成員其後移師至寶盈花園公園範圍內開咪，指由於警方監場緣故，只能短暫發言，冀收集業主同意及授權書後，入稟土地審裁處要求頒布命令，要求如期召開業主大會，其間有律師提供法律意見，會議大約維持十分鐘便快速散會。