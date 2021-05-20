中電擬東南水域建海上風力發電場　區議員關注對原生動物影響

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-05-20 17:40

中電早年研究在清水灣對出的香港東南水域興建海上風力發電場，當中包括建造67台風力發電機、海上變壓器平臺、海底的收集和輸電纜和資料研究塔，惟項目引來各界的不同意見和疑慮。早前有區議員就事件向中電和相關政府部門書面作出提問，並原定於今日（20日）舉行的西貢區議會會議中跟進。

西貢區議會今日（20日）舉行環境衞生、氣候變化及漁農委員會會議，其中一項為由西貢區議會全體會議轉介、有關海上風力發電場的議案。區議員陳嘉琳在本月15日透過書面提問，包括欲查詢在2021年中電申請更改環境許可證的內容、項目的經濟效益調查和更新、會否補償漁民的損失、對雀鳥影響的調查和更新，以及聯絡小組在2013年後是否有任何會議更新。

中電稱没有增加對雀鳥帶來的風險

對此，環境局、環保署及漁護署透過書面綜合回覆表示，中電於2021年3月17日向環保署提交更改環境許可證的申請，擬議參照最新的海上風力發電場技術以提高發電效率，署方確認有關申請所提出的改動不會對環境帶來不良影響，遂按環評條例修訂該有關的環境許可證。此外，漁護署會根據現行就公共海事工程的特惠津貼方案，協助評估與工程影響相關的特惠津貼金額。此外，署方指中電更改環境許可證的申請時夾附了一份環境審查報告，當中已重新評估風電場對鳥類造成的碰撞風險，而審查結果顯示有關更改並没有增加對雀鳥帶來的風險。

在今日的會議中，有區議員提到一些技術問題，如發生海嘯、地震時相關設施能抵擋多少強度，以及除了雀鳥以外、項目對其他原生動物如魚類的影響。此外，會上又表達希望中電方面能適時出席區議會會議更新相關資訊，同時希望能安排一眾區議員作實地視察。