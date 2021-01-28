運輸署放寬傷殘車位停泊資格　殘疾、健全者8人爭1車位

撰文： 黃景洪 最後更新日期： 2021-01-28 16:35

截至2020年8月，香港合共有447個路邊殘疾車位，並准許持有「傷殘人士泊車許可證」（藍證）的殘疾司機停泊。惟運輸署日前宣布，將在明日（29日）起逐步開放路邊殘疾泊位，予持有「司機接載行動不便的殘疾人士泊車證明書」（灰證）的人士使用，在車位不變的情況下，使用者的數目卻頓時大增一倍。香港傷殘青年協會今（28日）召開記者會反對署方的決定，表示新措施將令原本已一位難求的殘疾車位更加緊張，嚴重影響傷殘駕駛者的日常出行，敦促政府收緊灰證批發條件，同時增加車位比例。

運輸署日前宣布，將逐步開放路邊殘疾泊位予持有「司機接載行動不便的殘疾人士泊車證明書」（灰證）的人士使用。（政府新聞稿截圖）

香港傷殘青年協會轄下的傷青駕駛會，在今年1月接獲大量會員投訴，指全港各地的路邊殘疾人士泊車位正陸續換上可供「傷殘人士泊車許可證」（藍證）及「司機接載行動不便的殘疾人士泊車證明書」（灰證）使用的標誌，令他們搵位泊車的難度大增。截止去年8月，香港合共有447個路邊殘疾車位，並有1,811名傷殘人士持有藍證，若加上放寬後限制後的1,779張灰證，駕駛者以及殘疾車位的比例，恐將由以往的一比四，大幅上升至一比八，令搵位難上加難。

香港復康聯會管理委員會副主席嚴楚碧（右）認為，殘疾車位短缺到「要有僥倖心態先泊到車」。（新聞發布會截圖）

殘疾車位無可取替

香港復康聯會管理委員會副主席嚴楚碧提到，自己身為殘疾人士，在駕車外出時曾遇過非常多挑戰。「港九新界都係得400幾個車位，搵車位真係好困難」、「要有僥倖心態先泊到車位，仲唔好講泊到好遠仲要推」。

以馬鞍山區為例，一個超過20萬人口的新市鎮，由政府提供的路邊殘疾車位卻只有5個，遠遠追不上殘疾駕駛者的需求，在靠近大水坑村的公共停車場，就只提供一個殘疾車位，並已換上新款告示，容許持有灰證人士使用。對一個殘疾人士而言，能找到一個正常車位停泊，左右兩邊的空間亦未必夠放下輪椅，就算能勉強打開車門，也生怕刮花隔壁的車輛；相比之下，殘疾車位的空間比較充分，有足夠空間供殘疾人士上落，確實有一定需要，她期望一般市民能明白殘疾駕駛者的難處。

促政府提高車位比例

傷青駕駛會主席黃健雄指，當局倉促開放車位限制，恐怕令傷殘人士司機「生活、社交以及上班搵食都有問題」。而殘疾人士作為最重要的持份者，當局在公佈措施前卻未有諮詢他們的意見，他敦促政府詳細交代開放的理據。

黃健雄續指，灰證的申請程序寬鬆，只要能提供由註冊醫生、註冊護士、校長或物理治療師所發出的證明文件，加上被接載者的身分證明文件就能申請；健全人士濫泊殘疾車位的事件時有聽聞，他擔憂在放寬限制後，車位數目並沒因此而增加，在僧多粥少的情況下，殘疾駕駛者需花更多時間才能找到車位停泊。

傷青駕駛會主席黃健雄指，灰證得審批較藍證寬鬆得多，他期望當局能收緊準則。（黃景洪攝）

此外，黃健雄認為執法機構在執行層面上，難以證明停泊在殘疾車位的灰證車輛曾否接載過傷殘人士，「執法困難，因為好難以證實」，極大可能造成更嚴重的濫泊情況。他敦促當局嚴格收緊灰證批發條件，並承諾增加殘疾人士泊車位，維持相對合理的駕駛者及車位比例。