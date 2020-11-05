傷殘人士周日免費搭車搭船　組織促巴士渡輪增加輪椅位跟上需求

為響應2020年國際復康日，「殘疾人士免費乘搭車船日」將於本周日（8日）舉行，屆時，殘疾人士只要出示由香港勞工及福利局發出的「殘疾人士登記證」，就能與一名同行照顧者免費乘搭公共交通工具、參觀康樂及文化事務署旗下博物館、享用游泳池設施，以及免費遊覽香港濕地公園。 有關注殘疾人士權益的組織對國際復康日的活動表示歡迎，認為可鼓勵傷殘人士增加社交生活，但認為社會各界普遍對復康日的認知仍然不足，曾有輪椅人士在當日被誤會搭「霸王車」，致場面尷尬。此外，組織亦指因交通工具的輪椅座位有限，在免費乘車優惠日容易對交通造成壓力，促請服務提供者軟硬件均需跟上需求。

自強協會項目主任（註冊社工）葉偉強指出，曾有輪椅人士曾被批搭霸王車。（資料圖片）

同行照顧者亦能享用優惠

「殘疾人士免費乘搭車船日」推行自今已近二十載，惟自強協會項目主任（註冊社工）葉偉強認為社會各界的認知仍然不足，他指曾有殘疾人士在乘搭巴士時無辜受冤，被誤會搭霸王車，「前線巴士同工未必知道，到推完上車展示（殘疾人士登記）證，表明今日係國際復康日，對方都唔了解。」更甚的是，有殘疾人士曾被司機批評「兩蚊都唔畀！」令場面非常尷尬，無奈之下只好繼續繳付兩元車資。他續指，殘疾人士本身都未必完全掌握復康日的內容，誤以為只得自己能受惠，不知同行照顧者亦能享用免費優惠。

聯合國將每年12月3日定為「國際復康日」，香港復康聯會/ 香港社會服務聯會已連續17年響應活動，推廣傷健共融理念，而在本周日（8日）舉行的「殘疾人士免費乘搭車船日」就是其中一個活動。

渡輪輪椅位不足 結伴同遊有難度

葉偉強提到，自強協會曾舉辦過長洲、坪州本地遊，殘疾會員尤其是輪椅人士在上落船方面都遇過困難，「有朋友駕駛輪椅技術唔太好，上落層板凸起有罅隙，就要人幫手。」物理上的侷限，加上傷健共融的設施不足，令殘疾人士結伴同遊都有難度，以新渡輪為例，高速船提供一個輪椅停泊位置，而普通渡輪則提供一至三個輪椅停泊位置，假如本地遊的參加人數眾多，「就唯有避開繁忙時間，分幾架船先去到。」

新渡輪是「殘疾人士免費乘搭車船日」其中一間參與機構，於活動當日向殘疾人士以及一名同行照顧者提供以下免費渡輪服務（普通渡輪普通客位）： - 中環 ─ 長洲 - 中環 ─ 梅窩 - 橫水渡（坪洲 ─ 梅窩 ─ 芝麻灣 ─ 長洲） - 北角 ─ 紅磡 - 北角 ─ 九龍城 *普通渡輪豪華客位及高速船並不適用

自強協會項目主任（註冊社工）葉偉強長期關注殘疾人士權益。（資料圖片/黃舒慧攝）

促服務提供者軟硬件應跟上需求

他觀察到為數不少的會員會趁復康日的免費乘車優惠，到比較偏遠的地方遊覽，「例如搭機鐵去機場遊覽，對交通都造成一定壓力，所以有朋友寧願唔出街，始終巴士得一個位，地鐵拎板上落都要時間。」葉偉強直言：「復康日用意係好，可以鼓勵社交生活，但效果唔好。」要鼓勵傷殘人士出外走走，結識新朋友，軟硬件都需要跟上需求，「服務提供者要做更多宣傳；巴士加多個輪椅位，咁就比較好。」