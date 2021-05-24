元朗紅樹林現50隻棄龜　協會：移民潮加放生活動迫爆收容所

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-05-24 19:03

放生活動加上本港出現移民潮，令棄養及拯救動物個案暴增至近年高峰。香港兩棲及爬蟲協會指，近日獲悉元朗紅樹林突然出現50隻棄龜，懷疑與放生活動有關，由於過去半年不斷有新的移民棄養以及野外拯救個案，令中心收容量幾近爆滿，「擺多一隻都擺唔到」，直指協會今年迎來有史以來最大的收容潮，呼籲更多人領養龜隻，以免牠們無家可歸。

收容中心「擺多一隻都擺唔到」 需轉交漁護署檢驗

香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事黃朗研表示，數日前收到一間機構求助，指元朗紅樹林突然出現一批為數約50隻的活龜，大部分為巴西龜，其餘為斑龜，懷疑與近日佛教放生活動有關，由於協會已告爆滿，目前只能轉交漁護署檢驗，日後再商量如何接收有關龜隻。

黃朗研表示，目前中心有約有近300隻龜、蛇、蜥蜴等爬蟲動物，基本已容不下更多，「擺多一隻都擺唔到」，直言半年前本港出現移民棄養潮，不斷出現新個案，「每日都有兩、三宗，今年至少收到一百隻」。加上近日佛誕放生活動，拯救龜隻數量倍增，連同平日的野外拯救或康文署轉介的水池拯救個案，協會位於觀塘工廈的收容中心已不勝負荷，擔心佛誕後一個月，拯救個案才會陸續在其他地點浮面，故今年是協會成立以來面對最大的收容極限挑戰。

呼籲巿民踴躍領養成年龜

他又稱，協會除現在收容動物數量，尚有百多宗輪候個案，但每星期只有兩至三宗領養申請，完全追不上棄養潮，呼籲更多巿民領養龜隻，直指協會目前大多是成年巴西龜或斑龜，身長12厘米至15厘米以上，健康及適應環境能力更佳，希望大眾能夠更多包容及接納，令協會騰出空間再拯救其他龜隻。

香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事黃朗研呼籲巿民加入領養爬蟲的行列，令協會可以收容更多動物。(受訪者提供圖片)

香港兩棲及爬蟲協會早前在佛誕正日先後抵達屯門蝴蝶灣觀音公園海旁，嘗試說服活動主辦人及善信停止整個放生海產行動，惟負責人以政府沒有禁止放生行為為由，拒絕停辦，「放咗幾十年都冇問題」，強調一班善信的行為只是出於善心，認為放生可讓生物拿回「生命的權力」、「輪迴好啲」。

而當日另一放生熱點北角碼頭，中午時分都有不少善信在海鮮檔買海產放生，部分人由職員代勞、亦有部分人親自將蜆、油錐等經特製的鐵滑梯瀡到海中，或是將整個魚網吊入海。但在碼頭底的木樁之間，卻有男子立即將落入海中的海產撈起，放入自己的箱中收好。