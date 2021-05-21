撰文： 呂諾君 蔡正邦 最後更新日期： 2021-05-21 19:44

新冠肺炎疫情持續，政府宣布預計最快於暑假發放5000元電子消費券，並限制於四種電子支付工具，惟街市商戶安裝電子支付工具百分比偏低，近日有區議員進行的調查; 中發現，六成六受訪街市檔販指不會安裝電子支付系統，直指「劏完魚隻手好濕根本好難撳掣（按入金額）」。區議員認為電子消費券現時的發放形式未必能令街市檔販受惠，建議政府應改為派發現金。

商販指不安裝主因包括到室內買餸的巿民多為長者

深水埗區議員鄒穎恒和九龍城區議員馬希鵬的團隊於本月17日至20日，曾到訪九龍西七個室內街市，包括北河街街市、保安道街市、土瓜灣街市、紅磡街市、何文田街市、九龍城街市及花園街街市，訪問了共140個檔販關於他們對電子消費券的看法。

調查發現，雖然有56%受訪檔販支持發放電子消費券，但有75%受訪者認為電子消費券不會令生意額增加，皆因到室內街市買餸主要是不懂使用電子支付系統的長者；亦有66%受訪檔販指不會安裝電子支付系統，主要原因包括不懂得操作、不能立即過數、帶來額外成本及手續費過高等；此外，有87%檔販指政府應應改為派發現金。

調查發現，逾六成受訪的街市檔販指不會安裝電子支付系統。（資料圖片／羅君豪攝）

區議員：電子消費券變相偏幫大財團

深水埗區議員鄒穎恒批評，政府沒有細心聆聽民意、「死要面」硬推電子消費券；她質疑，電子消費券是政府偏幫大財團的技倆，卻苦了街市小商戶，促政府直接派發現金。鄒又指，他們將會開通一條電話專線，用作支援街市檔販在使用電子支付系統上的問題，歡迎檔販隨時聯絡。

九龍城區議員馬希鵬則指，電子消費券的政策荒謬、不貼地，政府硬推後，要相關部門推出其他措施補底，如食環署推行5000元資助檔販裝設非接觸式付款設備計劃。他建議，政府應與系統工具商討論如何降低行政費，以降低檔販的經營成本，同時推行針對性的大規模宣傳教育計劃，讓長者能輕易使用拍卡式的電子支付系統消費。