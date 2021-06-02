網絡安全隱患│中學生坦言曾誤墮網絡陷阱　交換遊戲帳戶被勒索

撰文： 呂諾君 最後更新日期： 2021-06-02 15:42

網絡世界已是現代人生活中不可或缺的部分，不少兒童和年青人每天都會花很多時間上網。不過，網上世界的安全問題卻值得關注。有組織早前進行調查報告發現，每四個年青人就有一個從未或者甚少於網上感到安全，相比於課室，他們認為網上世界是最不安全；也有中學生坦言曾誤墮網絡陷阱，招致金錢損失之餘，又暴露了個人資料。

香港救助兒童會於2019年5月至6月邀請了58位中學生參加聚焦小組討論，並於去年7月以問卷方式訪問151位12至17歲的青少年，並於早前發表「 Young Voices 」報告，當中發現香港的青少年對家庭及學業壓力、校園欺凌及網絡安全尤其關注，又認為互聯網比真實世界更不安全。

三位來自香港教師會李興貴中學的中學生，因為自己及朋友都曾誤墮網絡陷阱，激起他們想向更多人表達網絡安全的重要性。於是他們早前參加了救助兒童會與偉易達合作舉辦的「What's Your Story?」短片創作比賽，更奪得學校組的亞軍。其中黃麒豪同學指，自己曾在網上險有金錢損失。他表示，曾有一個少女在社交軟件中要求加入成為他的朋友，他答應了後，少女便要求外出見面，甚至要求黃給她$500，幸黃以「你有手有腳，為何要我請你食嘢？」拒絕，事後更在社交軟件刪除此人的聯絡。

此外，黃麒豪又坦言曾在玩網上遊戲時認識了新朋友，混熟後對方要求交換賬戶，用對方的裝備打機，但誰知對方早以賬戶綁定手機；黃麒豪的賬戶卻遭對方鎖上，被對方勒索3,000多元，他憤怒難耐，拒絕就範，惟多年打機過關的心血就此枉送，「經歷網上的詐騙， 提高了防範意識， 看到涉及金錢及轉賬的訊息就要刪除。」

劉進邦則說，同學曾給他發放一個訊息， 查看下，原來是一個軟件安裝。他不小心按下， 賬戶即被入侵。該軟件更不斷發出鬼叫聲，更糟糕的是未能調低音量，可怕的聲音更嚇倒家人。 最後他唯有擲壞手機，卻損失慘重。他很失落，更很久也無再玩網上遊戲。他說:「網上有千千萬萬種詐騙的方式， 有時真的很難防範。」

温智燊則指，「數年前玩網上遊戲，畫面突然彈出訊息， 並聲稱可以免費抽取遊戲的裝備。一時鬼迷心竅登入，結果賬戶被盜用，不斷出現賭博及色情的訊息，更被不知名的人謾罵及取笑。 」

香港救助兒童會總幹事司徒恩表示：「網絡已戶為我們生活的一部份，但亦增加了暴露兒童私隱的風險。透過教育項目及我們成立的Net神研究所，為兒童提供遊戲、社交媒體的指引，幫助父母、兒童及社會大眾學懂網絡安全及認識潛在網絡陷阱，以保護兒童免受傷害。」