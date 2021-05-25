視力問題幼齡化　調查指16%學前兒童有近視、散光等問題

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-05-25 17:31

本港兒童視力問題趨向「幼齡化」，香港兒童視力篩查及教育中心今（25日）公布首個學前兒童視力調查，發現超過16%接受測試的2至6歲學童出現視力問題，但大部份接受調查兒童的家長未有及早察覺子女出現視力問題，錯失治療良機。中心呼籲大眾正確認識兒童視覺健康，從小培養良好的視力習慣。

是次調查為4,832名從未接受過視力檢查的2至6歲學前兒童進行檢測，結果發現16.1%的受調查學童因遠視（1%）、近視（2.2%）、散光（12.9%）、屈光參差（2.1%）或斜視（1.2%），而需要配戴眼鏡，創出本地同類視力調查的紀錄新高。調查更指，52.4％的近視學童有中度近視（200-500 度）， 2.8%的受訪者更有超過一種視力問題，形容情況令人憂慮。

16.1%學前兒童有視力問題

香港兒童視力篩查及教育中心聯合創辦人張芷淇表示，社會已經形成兒童視力問題「幼齡化」趨勢，中心因此進行這項針對性調查，協助家長及早識別問題，讓專科醫療人員及時介入處理。

香港兒童視力篩查及教育中心聯合創辦人張芷淇(前左二)及顧問委員第I部分註冊視光師陳家豪(後左二)（香港兒童視力篩查及教育中心提供）

中心另一名聯合創辦人蕭卓嘉指，大部分家長在子女接受調查前，均未發現子女有視力問題，而且不少家長誤以為兒童視力問題到小學階段才出現，因而錯失及早介入治療的良機。她表示，調查結果反映只有廣泛教育大眾正確認識兒童視覺健康，從小培養良好的視力習慣，長遠才可扭轉兒童視力問題「幼齡化」的趨勢。

大部分家長未及早察覺 錯失治療的良機

中心顧問委員、第I部分註冊視光師陳家豪指出，兒童6歲以後才治理視力問題相對較遲，但政府的「學前兒童視力普查」的受查門檻是４歲，作用亦僅限於初步找出視力異常的兒童。