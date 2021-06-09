石硤尾站乘客以學生八達通入閘　稱遭港鐵查票組職員粗口「問候」

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-06-09 23:52

上月16日，一名持有殘疾證明的青年，在港鐵杏花邨站以殘疾人士八達通出閘時，被5名港鐵職員截查，青年情緒激動，被港鐵職員壓在地上制服，事後青年需留院觀察，5名職員亦告受傷，事件引起社會關注，港鐵其後亦回應指，會檢視內部指引，加強前線職員與有需要人士互動時的敏感度、溝通及臨場應變技巧。 有深水埗區議員表示，近月收到學生投訴及求助，指在港鐵石硤尾站使用學生八達通入閘時，遭到港鐵顧客及收益保護組（即查票組）職員截查，並指職員向涉事學生粗言穢語，並向他們發出擬檢控通知書，最終需報警處理，關注港鐵職員態度問題。

有深水埗區議員表示，近月收到學生投訴及求助，指在港鐵石硤尾站使用學生八達通入閘時，遭到港鐵顧客及收益保護組（即查票組）職員截查，並指職員向涉事學生粗言穢語。（網上圖片）

深水埗區議員何啟明向規劃發展及交通事務委員會表示，近月收到學生投訴及求助，指在港鐵石硤尾站使用學生八達通入閘時，遭到港鐵顧客及收益保護組（即查票組）職員截查，涉事人士出至學生證後，料獲放行，豈料兩名學生遭港鐵職員粗言穢語，即使警告後仍然繼續，要求學生停下，並向他們發出擬檢控通知書，最終需報警處理。何啟明認為事件與上月的港鐵杏花邨站有5名職員將持有殘疾證明的青年制服一事，均反映出港鐵職員態度差劣，往往釀成衝突，並需要由警方介入。

從網民當日在杏花邨站拍攝到的照片所見，男子被多名港鐵職員壓在地上，不少乘客圍觀。（網民Tam VY Vincent 圖片）

何啟明在委員會上就石硤尾站事件提問，要求解釋查票組一般工作的程序，包括會否出示職員證，方便乘客紀錄以作跟進。他亦要求港鐵及運房局解釋，是否有為查票組職員提供一切適切培訓及工作指引，包括教授如何判斷哪一類乘客需要接受截查、截查顧客的最低武力指引等，同時關注港鐵有否因應最近的查票衝突作出調查。

此外，何啟明亦要求港鐵向委員會提供最近3年乘客在石硤尾站、九龍塘站、深水埗站、長沙灣站、荔枝角站、美孚站及南昌站投訴查票組職員的數字。同時關注運房局是否有機制處理乘客對查票組以及其他港鐵職員的投訴，並要求當局就執行《香港鐵路附例》，提供過去3年檢控及成功定罪數字。

運房局：過去3年作出215次有關車費及車票的檢控

運輸及房屋局書面回覆指，局方負責鐵路規劃、建造及服務的整體政策事宜，鐵路日常營運由港鐵公司負責。就公眾對港鐵日常營運，包括職員表現的意見，港鐵有巴定程序及機制處理，局方及運輸署亦不時督促港鐵認真處理市民的意見及投訴，提升服務水平。局方表示，根據《香港鐵路條例》（第556章），港鐵在專營期內須維持妥善而有效率的服務。政府一直積極履行港鐵公司大股東的責任，在董事局層面密切監察港鐵的表現，四位政府董事（包括運輸及房屋局局長）會不時向董事局反映市民對港鐵運作普遍關心的事宜，確保港鐵服務能滿足乘客需求。

局方又指，《香港鐵路條例》訂明港鐵可訂立附例，對乘客的行為作出合理規範，確保港鐵能為乘客提供安全、可靠及順暢的鐵路服務。根據港鐵資料，在過去3年（2019年至2021年5月）根據《香港鐵路附例》就與車費及車票有關的事項作出了215次檢控。港鐵會適時對《香港鐵路附例》作出檢討，如有需要，會尋求立法會批准進行修訂。