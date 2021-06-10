火炭穗輝工廈租戶不滿清拆欠諮詢　房署請願提「四大訴求」

撰文： 呂諾君 最後更新日期： 2021-06-10 18:23

政府上月公布擬清拆轄下四幢工廠大廈，以興建約4,200伙公營房屋，位於火炭山尾街的穗輝工廠大廈是其中之一。有租戶不滿清拆計劃毫無諮詢，同時認為特惠津貼不足，而本地工業及中小企業無法以廉價租金繼續營運，猶如被扼殺生存空間。一班租戶成立了穗輝工廠大廈清拆關注組，發起「一人一信」行動要求房署派代表與他們會面，並於昨日（9日）到大廈的房屋署辦事處進行抗議。

20多名穗輝工廠大廈的租戶昨日（9日）與沙田區議員麥梓健，前往大廈的房屋署辦事處遞交請願信，期間舉起寫有「沒有諮詢、不遷不拆」及「政府強拆穗輝、租戶血本無歸」等的橫額。據了解，火炭穗輝工廠大廈有1,500個單位，當中涉及約600份租約及暫準證，而房委會早前公布的清空方案中，包括給予受影響租戶或暫准證持有人18個月通知、發放15個月租金及暫准證費的特惠津貼、安排局限性投標以競投晉昇及開泰工廠大廈的空置單位，以及清拆計劃當日起計9個月內遷離單位的租戶每戶額外發放一筆為數100,000元的款項等等，惟租戶對清拆安排感到不滿。

據關注組指，有關的清拆計劃由研究直至清拆公布日前，並沒有諮詢租戶及沙田區議會，認為計劃毫無民意基礎，亦漠視租戶的意願，「一刀切」要求他們搬走；又指出現時租約及暫准證的租金與市值租金有一段距離，獲發的特惠津貼大部分用在清拆及還原單位開支，惟搬遷及安置到新單位亦需要龐大費用。

關注組又指，知道一些私人工廈業主近日得知房委會轄下4座工廠大廈即將清拆後，有意上調租金，以賺取更多盈利，認為穗輝工廠大廈的租戶遷出後，需要付市價更高的租金，令他們難以繼續營運下去。他們表示，穗輝的租戶中從事各行各業，包括木工、金屬、塑膠及五金等，為近數十年的香港工業貢獻良多，但清拆計劃導致租戶無法以廉價的租金繼續營運，特別在疫情期間有機會入不敷支，最終或面臨結業，屆時香港工業將逐漸式微。

一班租戶提出了「四大訴求」，包括反對清拆及逼遷，要求政府順從民意撤回清拆計劃；取消要求租戶還原單位交還的安排；增加特惠津貼的金額，以及以每個單位計算提早遷出的特惠津貼，容讓租戶能繼續營運；以及要求政府落區諮詢，與租戶代表會面，詢問租戶對清拆計劃的意見，並且在沙田區議會上討論，以民意為先，更改計劃的細節。