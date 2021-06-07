房委會擬重建工廈建屋　受影響業戶冀撤回免政府帶頭製造失業

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-06-07 19:17

房委會擬清拆轄下四幢工廠大廈，以改建公營房屋單位，其中業安工廠大廈、穗輝工廠大廈和宏昌工廠大廈三幅用地，可在十年提供合共約4,200伙。 民主黨區議員向特首林鄭月娥發表公開信，指有受影響的業戶向他們求助，政府從未有就安置方案、安置地點諮詢業戶，而且安置單位數目很少，令業戶難以預計是否能夠遷往該處。有受影響業戶希望政府取消清拆計劃，以免在疫情下的百業蕭條時期帶頭製造失業。 信中又提及，清拆四幢工廈並於十年後提供單位並不能救「近火」，批評政府對數百公頃的棕地視而不見，形容政府如「盲搶地」，對此表示強烈反對。

葵安工廠大廈為房委會轄下6個工廠大廈之一，房委會擬重建作房屋發展。（資料圖片/ 余睿菁攝）

參與聯署信分別有民主黨觀塘區議會副主席莫建成、觀塘區議員鄭景陽、深水埗區議員鄒穎恒，以及沙田區議員周曉嵐。

他們表示，不少受影響業戶對於「被規劃」十分憤慨，斥政府從未有就安置方案、安置地點諮詢他們。有業戶反映，雖然他們可安置到葵涌晉昇工廠大廈和屯門開泰工廠大廈，但該兩處剩餘單位數量較少，且投標以暗標方式進行兼不設租金上限，令業戶難以預計是否能夠遷往該兩處。

業戶亦指，其廠房鄰近的私人工廈租金水高於政府工廈，但在疫情下，令租户面對巨大挑戰。他們又批評，政府的搬遷方案不能夠應付搬遷及重置廠房的費用，而且政府的額外津貼規定必須提早搬遷才可享有，若苦無對策及時間不足，他們只好提早結業。

葵涌晉昇工廠大廈為房委會轄下六個工廠大廈之一，據悉因涉噪音等問題，故不可行用作房屋發展。（資料圖片）

批評扼殺本港工業發展空間

他們又指，方案扼殺了本港工業的發展空間，而社區配套及環境均未能配合居住需要，形容工業用地更改用途作為興建住宅只是「下策」。他們批評，政府有數百公頃棕地可作建屋用途卻視而不見，他們亦早於十年前已向政府提出重建部份高齡公屋，作下一個十年的房屋儲備，惟政府充耳不聞，期望當局可以叫停計劃。

此外，立法會房屋事務委員會今天亦討論重建工廈，其中有議員質疑十年才有新單位太慢，當局表示，落成時間只是保守估計，日後改劃及搬遷將會同步進行，可望提早一或兩年落成，又指房委會之後不會再興建工廈。