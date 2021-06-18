疫下露宿者數字上升　議員倡住宿、輔導、就業一條龍重建人生

撰文： 莫家文 最後更新日期： 2021-06-18 18:58

疫情長期困擾本港經濟，失業率維持高水平，連帶無家者數目隨之而上升，有區議員關注荃灣露宿者近月有增加趨勢，希望政府調撥資源，透過住宿、輔導及就業一條龍方式讓無家者重建人生，社署回應已在港九新界非政府機構各營辦一隊露宿者外展服務隊，亦有增撥資源增加短期宿位及食物援助，未來願意與不同議員及政府部門協作解決問題。

荃灣區議員陸靈中今日(18日)在荃灣區會社會服務及社區發展委員會中表示，近月發覺荃灣街頭露宿者有增加趨勢，估計無家者可能因麥當勞在限聚令下無法廿四小時營業，而由「麥難民」轉為露宿街頭，有街坊對此頗有微言，擔心會引起環境衞生問題，但他認為無家者是每個國家或社區都會出現的問題，應從找尋問題核心探究解決方法，他從賓館業人士獲悉，目前床位住宿費低至每晚40至80元不等，但負責人因體味及衞生問題而不肯提供接收其住宿。

議員：應住宿、輔導、就業一條龍

陸提議可從政府部門統籌，由社署集體租用賓館作短期宿位，每個個案由社工親自輔導，做好個人潔淨工作，又或直接租用康文署渡假營，先嘗試適應有家感覺的生活，再由社工陪同下展開夜談，打開心扇，再透過勞工處提供招聘職位，由這種一條龍服務協助無家者重建人生，讓他們真正脫離露宿生活，強調要「扶得幾多得幾多。」

謝旻澤表示，近期大熱的電影《濁水飄流》令大家重新理解無家者所面對的問題，亦指每個無家者的情況有所不同，即使社署提供過渡性宿位，他們未必會接受，認為政府部門不能再以處理人而非處理問題的方式解決事件。

潘朗聰表示，他關注荃灣區臨時避寒及夜間避暑中心位處較偏僻的梨木樹，反而一直爭取較為巿中心位置的雅麗珊社區中心不果，要求民政事務處重新考慮。

劉志雄表示，荃灣可參考油尖旺區模式，除了在舊樓找尋短期宿位外，油麻地亦設有露宿者之家，為無家者提供一個住宿的環境。

荃灣區議會社會服務及社區發展委員會今日討論無家者問題。(莫家文攝)

社署：已調撥資源應對無家者問題

社署回應，本港無家者問題複雜，須透過建立關係的形式慢慢勸導，署方去年已在全港九新界分設三支由非政府機構(NGO)營辦的露宿者外展服務隊，今年三月亦有調撥資源針對無家者支援服務，包括增加短期宿位名額，邀請非政府機構承辦短期食物援助服務隊等，未來會考慮各種可行做法。

民政事務處表示，已將議員提議避寒避暑中心選址改為雅麗珊社區中心的方案提交局方考慮，處方亦樂意與各部門協作，聯手解決無家者問題。康文署表示歡迎有人提議渡假營申請作短期住宿服務，若有政府部門申請，署方會積極考慮。