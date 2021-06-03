《濁水漂流》吳鎮宇演露宿者告政府案　街友臨死一刻都得不到道歉

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-06-03 08:30

電影《濁水漂流》今日（6月3日）上畫，電影以2012年一宗發生在深水埗通州街的事件為藍本，當時政府出動4個部門，在最凍的一日洗街，更將一眾街友的被鋪、保暖衣物一一清走，促使街友們要告政府，希望獲得一句道歉。當時導演李駿碩就讀新聞學院，就去到通州街跟進這個案，當中的所見所聞紛紛寫進故事中。

吳鎮宇飾演露宿者，不求賠償，只求政府一句道歉討回尊嚴。（《濁水漂流》劇照）

2012年2月，正值農曆新年亦是最凍的一天，當時警察和食環署在沒通知下，於通州街天橋底進行清場，並將40多名露宿者的家當全部棄掉，事後露宿者不甘受辱，決定要控告政府，展開為期一年多、爭取一句道歉，一份公義的抗爭。

不少街友都會染上毒癮，亦成為生活上的困局。（《濁水漂流》劇照）

當年其中一位街友，數年前曾接受《香港01》訪問，憶述事發過程。（資料圖片）

事隔多年，其中兩位露宿者基哥及祥哥曾接受《香港01》訪問，憶述當時的突擊洗街行動，「警察很不禮貌，用腳踢我們，說起身、清場！當時食環和警察三十幾人，加上兩部垃圾車到場，讓我們企在一邊等。」眼見自己的家當︰身分證、銀行卡、被鋪和唯一一張家庭照被清到垃圾車上，祥哥心急起來要求取回，但警員回覆︰「你可以上車拎，但你落車我就檢控你盜竊。」

這一幕正是電影中重要場口，戲中鎮宇飾演近似祥哥的角色，向警方提出同樣要求，得到同樣的無情回覆。隨後，祥哥與基哥等20幾位露宿者前往警署報案，希望截到架垃圾車，但經歷了兩三小時後，得到的回覆是所有物品已被當作垃圾送去堆填區。

祥哥以過來人身份指洗場並非新事，但過往都會事前通知，一眾街友都會將家當暫放到花槽，但這種突擊做法是第一次。他們於是主動找社區組織，控告政府無事先通知便清走露宿物品，從而展開長達一年多的找證據、開會、到立法會示威的生活。

案件最後獲法庭判勝訴，但就得不到政府一句道歉。（《濁水漂流》劇照）

結果案件拖了大半年，多位露宿者都等得不耐煩，先後選擇退出，期間更有兩位街友在申索期間因病離逝。直到2012年底，政府提出跟他們庭外和解，並向每人賠償2,000元，成為首宗有露宿者成功向政府索償的案件。雖然是取得破天荒的「成功」，但祥哥要的不是賠償，是政府的一句道歉。祥哥當年在訪問中說︰「就算他拿了我一毫子，他也有錯，沒通知、沒禮貌地取去了我們的東西。」而吳鎮宇在戲中就是以這份堅執飾演該角色。