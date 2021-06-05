濁水漂流｜導演李駿碩為露宿者發聲　「每個人都有權去捍衛尊嚴」

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-06-05 08:00

由《翠絲》導演李駿碩執導第二套電影《濁水漂流》，請來影帝吳鎮宇、《幻愛》蔡思韵（Cecilia）、朱栢康、寶佩如、李麗珍、柯煒林、謝君豪等人演出，講述一班露宿者在通州街天橋底被無理「清場」，將40多名露宿者的家當全數棄掉，事後被露宿者控告的政府只肯賠償二千元亦拒絕道歉。較早前李駿碩以及Ceci接受《香港01》訪問，細談對事件的看法。 攝影：梁碧玲

吳鎮宇飾演露宿者，不求賠償，只求政府一句道歉討回尊嚴，而Ceci則飾演協助露宿者的姑娘。（《濁水漂流》劇照）

故事起源2012年通州街事件

《濁水漂流》的靈感來自於2012年深水埗通州街的通宿者的清場事件，當時導演李駿碩仍是中大學生記者，去現場做報導，筆下呈現出這群人處於「究竟要不要入稟」的狀態、他們的生活、矛盾、甚至毒品，均是無法抽起，當中社群更彌漫互相引誘、傷害及依賴的氣氛。

導演更表示：「目前手上的作品，靈感好多是來自學生時代接觸及寫過的事物，19至24歲接觸事物會是最深刻，有幸自己讀新聞系，而家都會諗返當時而去寫自己的作品，現時已有一個寫好的劇本，在等天時地利人和，有時可能要等更耐，其實自己櫃桶底收埋了很多深刻的感受，慣於會先紀錄底，待日後或會成為我珍貴的素材。」

導演表示手頭上已經有一個已完成的劇本，同樣跟社會話題有關。（梁碧玲 攝）

《麥路人》vs《濁水漂流》

最近有關露宿者的港產片先後有《麥路人》及《濁水漂流》面世，問及導演有否感到壓力或怕會被外界比較時，他回應：「其實《濁水漂流》在氛圍上、脈絡、畫面質地都有好大唔同，我會形容《濁水漂流》是關注活在當下的狀態，我唔想表露太多點解他們要在此聚居，點解會瞓街、吸毒？我寫得好隱晦，唔想這些覆蓋了他們要入稟的事。唔係因為輝哥（吳鎮宇 飾）有甚麼經歷而要堅持，而是無論他們做過甚麼事，都有權利去捍衛自己的尊嚴，都唔應該這樣被對待。」

導演講到跟Ceci原來早於9年前已經認識。（梁碧玲 攝）

露宿範圍都有賣淫活動

相信對於戲中一個情節，吳鎮宇幫木仔（炣煒林will 飾）找來妓女都會覺得出奇，露宿者都有妓女嗎？導演對此解畫：「當中真的是有妓女，不過當然唔係咁年輕同夢幻。」2012年時期仍未有木屋只得床褥，清場後大家再回來，慢慢又有好多驅趕，後來才起木屋來圍着自己，令社區的氛圍有所改變，本身大家好純粹在瞓覺，後來變成有唔同的勾當，令整件事複雜起來，街友們起木板是為了自己感到舒服一點，因為當中都會涉及一些黑社會或賣淫勾當，後來警方亦於2017年搜出槍械，因而逐間清理他們，到現時已經再沒有木屋。及後，導演補充：「因為木仔係個好夢幻的角色，所以佢個對都係有夢幻的元素在內。」

導演大讚Ceci在拍戲時都有些即興演出，令他非常滿意。（梁碧玲 攝）

導演同影帝玩唔埋欄？

談及跟吳鎮宇合作，導演表示沒有太大壓力，相對來說反而兩人似乎「冇玩得咁埋」，原來因為鎮宇在現場時，長期都在角色內，他笑言：「唯一得木仔一個可以同佢交流到，有場戲阿Will同鎮宇哥在天秤上拍，佢問：『阿哥你可唔可以俾支煙我啊？』二人角色在戲中最親，所以在現場等候時都只有阿Will可親近到佢。」

合作過後，導演落力讚吳鎮宇：「鎮宇最好同最叻的地方是，他不單止自己做得好，更會製造一個氛圍，令大家都可以加入到自己的想法，他是位好樂意大家加嘢入去的演員，所以每個take都會有點不同，帶到新鮮感給我。」