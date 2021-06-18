清潔工迫穿制服+反光衣戶外工作　議員：烈日高溫下侷上加侷

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-06-18 22:42

清潔工作為防疫之下的第一道屏障，欲忍受着比一般人更惡劣的工作環境。有荃灣區議員收到前線清潔工反映，指承辦商規定須穿上制服外再外加一件反光衣，在炎熱高溫中工作「侷上加侷」，環境比地盤工還差，亦有議員親身落場以不同衣服體驗掃地三小時，已感覺到痕癢不適，擔心清潔工長伴垃圾左右，隨時熱出病來，食環署回應今月起已讓前線清潔工穿上新物料制服，未來會視察反應再行改良。

荃灣區議員潘朗聰表示，本港今年天氣異常炎熱，四月開始至今已有多天氣溫達到30度以上，員工在戶外工作固然辛苦，尤其一班食環署前線清潔工，他們按承辦商要求除了穿上一件藍或白色制服，還要外加一件反光衣，防止掃馬路時被車輛撞倒，他以荃灣上月所見所聞為例，有清潔工向他反映膠質反光背心用料極不透氣，在酷氣天氣底下工作非常辛苦。

穿兩件制服戶外工作難散熱

據他了解，食環署曾稱與本地科研機構合作，研發及設計一套具排汗、反光及透氣功能的制服，要求署方交待進度，何時在全港十八區落實有關政策。

社會服務及社區發展委員會副主席陳劍琴表示，以她所知前線清潔工穿着的制服極不透氣，若再加反光衣，尤如侷上加侷，部分工人為怕在烈日下暴曬，只好自備草帽或其他可遮擋陽光的用具，擔心再多穿幾件，散熱功能更差，促請食環署交待新制服的進度。

林錫添表示，其選區垃圾清理能力不足，早前曾試過聯同其他區議員親身落區掃垃圾數小時，先後以恤衫、T恤及波衫親自落場，當中形容着恤衫掃垃圾「死硬」，事後出現身痕等敏感反應，T恤則較恤衫好，但當嚴重出汗後，物料「濕立立」黏着皮膚，感到極不舒服；穿波衫戶外工作最涼快，至少不會有皮膚痕癢的問題，故認為衣服物料對戶外工作的清潔工來說，最為重要。

食環署指新式制服同時具備透氣、排汗及反光功能，減少穿着的件數。(食環署圖片)

社署：新研發制服陸續於全港各區派發

社會服務及社區發展委員會主席黃家華則表示，地盤工現時已穿着反光與透氣物料的二合一制服在戶外工作，關注前線清潔工為何尚未獲發同類制服上班。

食環署代表回應，2019年委托理工大學着手研發具透氣、排汗及反光的多合一功能新制服，目前已有成品，並於今月起陸續在各區推行，當中荃灣區前線清潔工已獲發新制服，並由承辦商指示工人改穿新制服上班，初步反應正面，認為較之前穿兩件衣服透氣。

每逢超過三十度的高溫，清潔工更工作至大汗淋漓。(資料圖片)

主席黃家華其後補問指留意到署方發放的新制服圖片為反領鈕扣裝置，關注鈕扣在大熱天與皮膚互相磨擦，很易因此患上皮膚病，希望署方考慮改為圓領設計，獲食環署承諾會審視工人反應後再作進一步改善。