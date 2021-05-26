疫情後期放寛在職家庭津貼門檻　七旬清潔工等到失業：我無法受惠

撰文： 莫家文 最後更新日期： 2021-05-26 08:00

新冠肺疫情持續至今，就業巿場尚未復元，最新一季約有12.6萬人開工不足，當中低收入長者員工更成弱勢，年逾七旬的球叔去年初獲聘用為每日上班四小時的清潔工，因工時過短，不符合申請低收入在職家庭津貼計劃資格，勞工福利局至今年6月才放寛門檻，惟球叔今年3月後便告待業，無法受惠。有團體批評勞福局後知後覺，疫情後期才放寛申請，但同時取消鼓勵就業交通津貼，形同向弱勢社群討價還價。

在職家庭津貼計劃修訂6月生效

現年71歲的球叔，07年與妻子離異後無家可歸，曾租住月租500元的閣樓劏房，至16年獲安排上樓居住南昌邨。由於他學歷低，一直從事酒樓雜工、墳場雜工、清潔員等低技術工種，月入6,000至9,000多元不等，直至去年疫情開始，他上一份房署外判清潔工完約，獲另一間公司聘用為屋苑清潔工，月入6,000元，每日上班4小時，若連同休假加班大約月入近6,800元，基本生活還可維持下去，每月留下部分儲蓄，作為日後養老養病之用。

球叔稱在職期間，從社工口中獲悉低收入人士可申請在職家庭津貼計劃，惟之後發現一人戶最低額的基本津貼，必須維持於每月最低工時144小時以上，以平均每月上班26天計算，即每日至少上班5.5小時以上方符合資格，最終未能申請，直至今年2月，勞工及福利局宣佈放寛在職家庭津貼計劃門檻，一人戶的最低工時下調至每月72小時，若以上班26天計算，每日工時高於兩小時便符合資格，新修訂6月生效，然而他3月底完約便一直待業至今，無法受惠其中。

有手有腳能幹活 年邁卻力不從心

「有工開咪一日三餐，無工開咪食平啲咯，買一餐餸三、四十蚊都可以食一、兩日，以前5蚊一個鴨頸都可以當一餐餸，同事仲問我點解食到咁，我咪苦笑同佢講『我鍾意食鴨頸』。」

球叔強調只要有手有腳，仍希望可以靠勞力維持生計，但隨着年紀漸老，任職清潔工期間曾經被水喉絆倒導致左腳骨裂，放了40多天的工傷假，加上日積月累的勞損，體力不及從前，再難以勝任每日長達8小時的戶外工作，只能依靠之前積蓄及3,800多元的生果金過活，「清潔工好多都要你做足8個鐘以上，仲要日曬雨淋，以前體力尚可的時候，返墳場雜工連搭車消耗十三、四小時都無問題，但依家有啲力不從心。」他認為政府早應及早放寛在職家庭津貼計劃門檻，讓更多低收入及開工不足的長者受惠。

吳衞東促請政府向低收入人士提供支援津貼時勿討價還價。（莫家文攝）

社協：勿向弱勢討價還價

香港社區組織協會幹事吳衞東表示，去年11月施政報告出爐後，他一直爭取失業援助金及放寬低收入在職家庭津貼計劃門檻，前者被勞福局局長羅致光拒絕，後者至今年6月才正式修訂，惟局方同步取消個人鼓勵就業交通津貼，提供一項新的援助後，又收回另一項福利，形同向弱勢人士討價還價。「個人交津實行咗10年，今年6月永久取消，新修訂放寬門檻的在職家庭津貼計劃只係維持一年，之後要審視係咪繼續，政府係咪確保一年後疫情一定消失晒先？咁樣做係向弱勢開刀，覺得佢哋唔敢出聲。」

吳促請政府在疫情未減退時，維持低門檻的在職家庭津貼計劃，亦應簡化申請程序，仿效個人交津般由半年改為一年申請一次，為低收入或開工不足人士提供更多實質支援。

根據政府統計處日前發表的最新勞動人口統計數字（即今年2月至4月的臨時數字），失業率為6.4%，約24.7萬人，就業不足率為3.3%，約12.6萬人，而60歲以上失業率為6.6%，同一年齡組別的就業不足率為3.7%