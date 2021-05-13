元朗公廁排長龍　用家欠公德廁後不沖廁　清潔工：隔一個鐘就污糟

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-05-13 18:31

申訴專員公署今日（13日）發佈調查報告，指全港有15間公廁每天有逾3,000人使用。記者到訪其中四間公廁觀察，被申訴專員公署點名批評的元朗康景街公廁，使用者小便後沒有沖廁。有清潔工大嘆，康景街公廁的使用率甚高，甚至要「排長龍」，平均每日要將所有廁格重新洗乾淨三至四次，每次清潔後「一個鐘就已經污糟。」 另外，位於深水埗的兩個公廁，雖然近年曾被翻新，惟廁板疑似有糞便痕跡，亦有潔手液內出現飛蟲屍體。

▼點擊即看公廁污糟點▼

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位於元朗康景街公廁，被申訴專員公署點名批評指，廁格及公廁地面濕滑。記者今日在現場觀察，部份廁格濕滑，有人小便後沒有沖廁。至於元朗附近另一個谷亭街公廁，衞生情況同樣不理想，亦有人沒有沖廁，廁所留下大便。

市民伍先生指，過去康景街公廁環境甚差，「以前一入門口已經臭，而且個地下又濕又滑」，但自近年裝修後已有改善，「如果100分（滿分），都有50分！」

▼元朗康景街公廁▼

元朗谷亭街公廁是使用率每日多於3,000人次的「高使用率公廁」。（王潔恩攝）

清潔工：啲人唔沖廁，要用漂白水擦下

清潔工黎女士負責清潔康景街公廁，她表示，康景街公廁的使用率甚高，甚至要「排長龍」，故平時工作很忙碌。現時因應疫情，使用公廁的人士已大大減少，「早上返嚟一定要洗，唔係唔入得，好污糟，污糟到形容唔到......有時啲人唔沖廁，要用漂白水擦下。」

她表示，每天早上、用膳前後、下班前都要為公廁「大清潔」，平均每日重覆三至四次，將所有廁格重新洗乾淨。當清潔時，公廁亦不能關閉，「好緊張㗎，一有位就要即刻放條喉入去，用掃把擦擦擦，擦乾淨就叫人入去......如果有第二個人出，就再洗第二個。」她笑言，平時每周只能休息一天，「冇辦法，做得呢行就係咁。」

▼鴨寮街公廁▼

廁板疑有糞便痕跡

另外，名單中的其他公廁，有不少曾裝修翻新。其中深水埗鴨寮街公廁，在2019年曾進行翻新工程，廁所設有電子感應沖廁系統，並安排「廁所事務員」長駐及打掃。

記者今日現場所見，公廁地面尚算乾爽，男廁的使用率較高，男士要排隊如廁，但有嬰兒座疑被煙頭燻黑，廁板疑似有糞便痕跡。至於女廁，有坐廁未有沖廁，蹲廁的扶手位置塞滿多張廁紙、部份垃圾桶亦溢出垃圾。

▼南昌街公廁▼

潔手液現昆蟲屍體

同樣在2019年翻新的南昌街公廁，廁所設施明顯較新淨，女廁內有「廁所事務員」不斷清潔打掃地方乾爽，沒有異味。不過，男廁的潔手液中，則出現數隻黑色飛蟲的屍體，部份廁格的地上亦有大量紙巾及六合彩彩票。