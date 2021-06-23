觀塘巧明街出現離奇天橋　網民憂大型工程車通過或釀意外

撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-06-23 15:19

觀塘巧明街日前突然出現一條天橋，引來不少網民討論，他們關注天橋高度過低，若有大型工程車通過，有機會與天橋碰撞，發生意外。當區區議員亦有留意事件，惟他指該工程未有在本屆區議會中作討論，現階段會先向相關部門了解後再作跟進。而天橋持有人之一的新鴻基則表示，行人天橋建設用於提升鄰近區域的連繫性和通達性，天橋高度符合政府標準，料在明年年底完成工程。

觀塘巧明街天橋於上周開始出現，由於目測的高度頗低，以及位處工廠區，令市民質疑若有大型工程車通過，容易發生意外。（網民奇遇黃圖片）

觀塘巧明街天橋於上周開始出現，由於目測的高度頗低，以及位處工廠區，令市民質疑若有大型工程車通過，容易發生意外。翻查資料發現，巧明街天橋是一條行人天橋，用於連接發展中的商業用地（觀塘內地段240）、創紀之城6期和友邦九龍大樓。天橋建設為起動九龍東觀塘商貿區的行人環境改善計劃的一部分。

天橋建設為起動九龍東觀塘商貿區的行人環境改善計劃的一部分，文件上E點便是天橋的位置。（區議會文件）

地區設施管理委員會主席觀塘區議員黃子健關注天橋的出現引起市民憂慮。他表示，在天橋工程前，相關部門並未有在本屆區議會中提交相關文件及作出討論，他認為是次做法並不理想，工程竣工前，部門應先知會區議員，告知橋的細節。此外，由於巧明街是一條繁忙的街道，他亦擔心該位置容易發生意外，相關部門在建設前應先預視會有什麼問題出現，並盡快處理，現階段他會先向相關部門了解更多資料再作跟進。

新鴻基指高度符合政府所有規定。（網民Eric Mak圖片）

觀塘區議會主席蔡澤鴻則表示，天橋工程曾在2018年在交通及運輸委員會中提及。據他了解，今屆區議會有安排在會上討論，惟因疫情影響下，議題一直未能排期上會議。他表示，日前曾到巧明街天橋位置視察，初步判斷天橋工程屬正常情況。

蔡澤鴻明白該路段較為繁忙，故引起市民擔憂。對於市民擔心天橋高度問題，他推測和天橋工作台有關。他解釋，工作台設於橋底是起了保護作用，確保施工期間不會有物品意外掉落。工程完成後，工作台便會拆走，故天橋高度會比現時更高。現場目測，雙層巴士在有工作台下也有足夠位置通過，而大多車輛的高度也比巴士低，相信工程暫時對路面交通影響不大。

新鴻基指天橋高度符合政府標準

新鴻基回覆查詢時指，巧明街天橋剛於上周動工，天橋為巧明街98號項目的一部份，項目由新鴻基地產及載通國際控股有限公司共同擁有。動工期間需搭建臨時工作和保護平台，在搭建有關平台後，天橋高度仍符合標準。天橋建設用於接駁項目和創紀之城第6期，以有效提升鄰近區域的連繫性和通達性。整個項目預計於明年年底完成。在天橋落成後將距離地面5.6米，高度符合政府所有規定。