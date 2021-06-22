野豬棲息地遭非法開墾　柴灣後花園變光禿禿　區議員促復修生態

撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-06-22 19:50

小野豬日前衝入鰂魚涌站大鬧車廂的短片引起市民關注，事件更揭示野豬頻頻出現於鬧巿，與人為因素改變其習性有關。有區議員今日在區議會中指龍躍徑、黑角頭、及哥連臣角一帶是野豬出沒黑點，認為野豬受到居民餵飼及非法佔用山頭開墾土地等原因，改變其覓食習慣，以致亂過馬路及路邊覓食情況越見普遍，促請相關部門加強宣傳及執法。

東區區議會食物環境及衞生事務委員會今日(22日)召開會議，有議員提到野豬在區內為患，主因是近年有人在山頭非法開墾道路和佔用土地，導致野豬的原有生存空間被入侵，轉移至較接近民居的地方生活及覓食，對社區造成影響，加上部分市民恆常帶食物定時定點餵飼，引起環境生問題，令野豬逐漸喪失覓食本能。

野豬棲息地遭非法開墾

區議員陳榮泰在會議中展示一段日前在柴灣警署附近拍攝的影片，片中可見野豬走出鐵網後橫過馬路，在馬路中短暫停留一會後離去，其間留意到該野豬的手部受傷，推測可能被捕獸器夾傷造成。

他表示，龍躍徑、黑角頭、哥連臣角一帶因非法開墾問題，包括有人私下養蜂、建造晨運樂園及放置神像，土地出現不同程度的破壞，部分地方甚至變得光禿禿。他促請相關部門除飭令佔用人停止佔用有關政府土地及清理雜物外，亦應著手協助還原土地原貌及重新栽種植物。

吳卓燁指出，有不明人士佔用區內清真寺對開政府土地作為養蜂場。他曾在現場與其中一名蜂主當面對質，惟對方否認非法使用土地，地政處接獲投訴到場巡查時，未有撞見蜂主，僅在上址張貼通告，現時蜂場仍然存在，他對未能解決事件感到不滿，促請當局積極跟進。

周卓奇則建議當局應在被挪用作非法用途的政府用地上施加人為障礙，包括圍鐵絲網上鎖，防止市民輕易前往上址，進行非法開墾。

地政署：復修非地政工作範圍

地政總署代表指，若署方發現不合法佔用未批租政府土地，包括非法耕種等情況，會根據《土地(雜項條文)條例》張貼通知，飭令佔用人停止佔用有關政府土地，否則會安排承辦商清理。處方在今年初至六月，在龍躍徑、黑角頭、及哥連臣角一帶共接獲 11 宗投訴，除 1 宗涉及非法耕種外，其餘投訴則和垃圾及建築廢料有關，署方亦已就有關個案作出適當跟進行動。

至於地方復修，署方則指出這並非地政工作範圍，在既定機制之下，署方接收到投訴後，便會就事件進行調查及跟進，並會發出通知書，根據佔用人的佔用地方範圍及清理難度，一般給予二周時間內把物品清走。

署方又稱因資源短缺未能做到主動巡查。至於封鎖政府用地，以避免市民進入的做法，需要先研究其可行性，例如當中的保養及管理工作應由誰負責。而議員提到的東區清真寺對開蜂場，近月已根據相關法例移走蜂箱和相關植物。

漁農自然護理署回應，署方人員在巡視東區郊野公園範圍時，並未發現有人建造晨運樂園、開墾土地或餵飼野生動物的情況。署方會繼續監察，如發現違規活動，會採取適當跟進行動。

食物環境衞生署表示，署方主要職責是保持街道清潔及環境衞生。如市民因餵飼動物而弄污公眾地方，署方可根據《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》向違例者發出 1,500 元定額罰款通知書。署方指在資源許可的情況下，會派員就餵飼動物而弄污公眾地方採取突擊檢控行動。今年4月至5月期間，執法人員在龍躍徑曾向兩名人士發出定額罰款通知書。