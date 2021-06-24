百年文武廟旁空置校舍改建青年宿舍　區議員憂工程影響樓宇結構

撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-06-24 20:03

2011／12年施政報告提出青年宿舍計劃，位於上環文武廟旁的空置校舍是其中一個選址。今年4月，立法會通過撥款約4.3億元進行相關工程，料2024年便會落成青年宿舍。由於選址鄰近法定古蹟文武廟，有區議員擔心工程會影響古蹟的結構及附近交通，促請相關部門應全面保護文武廟及密切監察工程對其的影響，並定期在中西區區議會滙報以便跟進。

今年4月，立法會通過撥款約4.3億元進行上環文武廟旁的空置校舍改建青年宿舍工程。（資料圖片）

今日（24日）中西區議會召開樓宇管理、環境衞生及工務委員會。有區議員提到上環文武廟旁的空置李西疇紀念小學校舍和百年古蹟文武廟相距不足3米，認為拆卸重建工程將會對文武廟及附近一帶的樓宇的結構及附近交通造成影響。據悉，上環青年宿舍項目會由東華三院協助興建，預計把空置校舍改建成樓高21層，提供房間210個，包括118個單人房及92個雙人房，即約302個宿位。

今日（24日）中西區議會樓宇管理、環境衞生及工務委員會討論百年法定古蹟旁空置地改建青年宿舍事宜。（中西區區議會直播截圖）

會上多名區議員對相關部門未有派員出席感到不滿，並在會上全數通過動議，要求古物古蹟辦事處及東華三院在荷李活道重建青年宿舍工程期間，全面保護百年古蹟文武廟，密切監察工程對文武廟的影響，並定期在中西區區議會滙報。

區議員伍凱欣表示，區議員及居民均十分關注事件。她本來希望在5月大會中作出討論，但理解通知時間或會過短，故待一個月後的委員會（即今日）作出討論，豈料相關部門依然缺席。

東華三院工程有沉降前科 區議員憂會再次發生

伍凱欣指，回覆文件中提到東華三院會在平安里、文武廟組群及樓梯街安裝監測點，惟她認為數量不足，指出上址附近有其他歷史建築，故在鄰近多條街道亦應加設。她又提到，東華三院曾於2018年擴建廣華醫院時出現沉降情況，令人份外關注樓宇結構問題。

此外，在工程進行間，文武廟的運作以及影響道路交通下，附近學校如何協調學生往返學校，至今仍未作出任何安排。她指不少街坊都很想知道詳情，日後落成的青年宿舍有什麼設施，會否有一些開發給公眾使用，惟因相關部門不在場，疑問均未能解答。

區議員質疑部門領取撥款後「失蹤」

區議員鄭麗琼指，李西疇紀念小學校舍已遷出上址長達十年。鑑於該地未有地盤，不能以常設事宜討論，故特設議題邀講各部門出席了解情況，但相關部門同樣未有派員出席。她直言感到失望，又提到當年討論該地是否應改建為青年宿舍時，部門積極出席報告，但現時獲得立法會撥款後，部門便不見蹤影。

鄭麗琼表示，街坊關心空置校舍改劃詳情，例如日後建築會有多高，但她均無法回答。她認為上址附近有不少社區及教育機構，預料工程會影響他們，「附近有幼兒園、小朋友返學放學、午睡，都會受到工程影響，所以我哋先想知工程會點安排」。她又形容文武廟有過百年歷史，如同「香港之根」，應要好好保護。

區議員甘乃威同樣對部門未有派員出席感到不滿。他憶述在2014年7月，初次提出諮詢時，各部門共有8個官員出席會議及介紹報告，惟撥款後猶如「過咗海就變神仙」，議會希望獲得最新資訊也沒有人匯報。

東華三院：在各個施工階段會採取相應保護措施

東華三院書面回覆時提到，團隊會全面了解施工現場，在各個施工階段採取相應保護措施，以防止土壤流失、盡量減少對文武廟造成的震動、防止物件掉落，及對鄰近岩土結構進行鞏固工程。古蹟附近會遵從一貫做法，加強臨時三級啟動機制，即在工程期間持續監測地面沉降、設施沉降和樓宇傾斜，以適時作出相關應對，如在平安里、文武廟組群及樓梯街會安裝大量監測點。團隊亦已採取足夠岩芯，以確定周圍的岩土特質。

施工前，團隊會進行詳細的建築物現況勘測，並將文武廟現有的裂縫仔細記錄。報告經古蹟辦事處核準後，建築物狀況會在整個施工過程中持續監察。團隊在施工期間亦會加強地盤監督，從拆卸工程開始至上蓋工程完成期間，結構工程師將密切監督工程。

在拆卸工程期間，為防止建築物料墜下，將會有棚架、護 網 、圍板及有蓋行人通道包圍工地，防止任何建築物料由高處墜下而做成意外。面對文武廟的外牆棚架斜柵密度亦會增加，加強對文武廟的保護。

東華三院又指，整個拆卸過程會用錄影機紀錄。工程中也會採取相應保護措施，例如在地盤平整工程期間，毗鄰東盛臺的擋土牆亦會加固；在基礎工程及挖掘工程，地基採用了大口徑灌注樁的非撞擊式打樁設計，以減低施工期間對周遭環境及建築物產生的震動；在上蓋工程期間，團隊並不會在文武廟上空吊運物料等。團隊亦正研究使用組裝合成建築法，盡量使施工地盤更整潔，減少泥水工程對文武廟的影響。隨後團隊會不時跟古物古蹟辦事處聯繫，將修訂的設計方案提交古蹟辦審視，並按照古蹟辦的提議，進一步修訂設計，使青年宿舍的設計更能配合文武廟。

東華三院和運輸署亦在2015年及2018年對上址交通作出評估。評估結果顯示所有地盤附近的路口運作狀況良好，並在早上及晚上的高峰時段有剩餘容量。如日後有需要，將會暫時利用文武廟對出的停車處作臨時施工之用，並不會影響荷里活道之交通。

屋宇署：如沉降數值超標會停止工程

屋宇署回覆指，就上述青年宿舍發展項目，工程現時暫未有批准開工。署方在收到業主委任的認可人士呈交的樓宇拆卸圖則及重建發展的建築圖則時，會按照《建築物條例》及其附屬規例的規定審批，並按中央處理建築圖則的制度，把拆卸及重建工程建築圖則轉介予其他相關政府部門徵詢意見，包括古物古蹟辦事處。於徵詢意見過程中，古物古蹟辦事處會透過本署要求有關認可人士採取合適措施，確保有關的歷史建築不受工程影響。

對於工程可能對附近建築物引致沉降情情況，註冊結構工程師在審批圖則須訂下預設指標及須採取的應變措施。如發現於文武廟及附近監測點的沉降數值超出預設停工指標，註冊承建商須按已審批圖則的規定，停止受影響範圍內有關的工程，而註冊結構工程師亦須盡快通知屋宇署，作出調查並採取補救措施或建議鞏固工程，以便署方進一步跟進。另外，在工程進行期間，署方人員會定期巡視地盤及周邊環境，以確保地盤的工程是符合已審批圖則的規定及公眾安全。

古物古蹟辦事處則表示，有關文物影響評估和緩解措施的建議已在2015年3月向古物諮詢委員會提交了一份有關文物影響評估，並在2015年6月提交了有關擬議青年旅社設計的補充文件，該提案得到了委員會普遍支持。

運輸署回覆時表示，若署方收到有關青年宿舍項目的相關臨時交通安排申請時，會從交通角度審視，安排會否對公共交通運作及道路使用者的安全及便利造成不必要或太大的影響。