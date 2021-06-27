SummerFest中環夏誌展開首週節目　設《莫奈花園》4米高LED展名畫

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-06-27 15:55

《SummerFest中環夏誌》昨日（26日）起在中環海濱活動空間展開首週節目，除了有三項常駐裝置將成打卡熱點外，不同的免費特備活動也能讓市民放空放電。

由Central Venue Management（CVM）主辦的《SummerFest中環夏誌》由6月26日至8月6日在中環海濱活動空間舉行，全港市民可免費入場任玩超過25項活動，首週特備活動包括《賽馬會樂動網球計劃-玩轉網球聯校競技日》、《「由根‧從心」傳統西非鼓舞體驗日》、《節拍律動@夏日健身夜》，運動與音樂兼備，全部節目均免費入場。

充滿藝術格調和法國風情的《莫奈花園》，設計和氛圍受印象派大師莫奈的作品所啟發，透過4米高的巨型LED屏幕，展出大師故居及名畫《睡蓮》和《日本橋》。（中環海濱活動空間提供圖片）

活動設有三項常駐裝置，包括《莫奈花園》、《SUMMOJI夏日想》及《光影迷宮》。充滿藝術格調和法國風情的《莫奈花園》，設計和氛圍受印象派大師莫奈的作品所啟發，透過4米高的巨型LED屏幕，展出大師故居及名畫《睡蓮》和《日本橋》，訪客更可揮筆繪畫，與展能藝術家共同創作莫奈巨作《荷花》及《日語》。花園中亦有由居港法籍藝術家Nicolas Lesaffre創作、4米高的Hug the K大型吹氣裝置，喻意在保持社交距離下，大家仍需要安全的擁抱。現場更可讓遊人嘗試高智爾球（Wiser Ball），高智爾球是一項全球新興的復古球類運動，以智謀結合體能、動靜相爭的對抗性體育項目，原是古代宮廷君臣、西方元首參與的球藝，這項運動男女老少均宜，不需專門的球場亦可進行，適合在香港普及。

莫奈花園還設有多項攤位活動及工作坊，包括只限於6月26日至27日及7月3日舉行的《莫奈保鮮花捕魚網》，教授以保鮮花製造、充滿莫奈名畫的格調的捕魚網，另設《莫奈花園即興藝術體驗》，讓人在維港前進行戶外Art Jamming。

而《SUMMOJI夏日想》則讓人跳出虛擬世界，由本地跨媒體創作人Calix特為今個夏天設計一系列全新笑臉符號，近20款笑臉色彩繽紛，每個高約1至2米，供遊人實體接觸。

至於《光影迷宮》則在近5,000平方尺的露天空間，以環保重用的金屬物料組成框架，讓遊人仿如置物迷宮。