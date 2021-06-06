SummerFest中環夏誌暑期活動6月底舉行　免費入場冀港人走出疫境

撰文： 陶嘉心 最後更新日期： 2021-06-06 15:59

一年一度的「SummerFest中環夏誌」將於6月26日至8月6日在中環海濱活動空間舉行，全港市民可免費入場任玩逾25項活動。常駐活動包括設計和氛圍受印象派大師莫奈的作品所啟發的「莫奈花園」，亦開放園區變成寵物樂園。

獨家營運和管理中環海濱活動空間的Central Venue Management (CVM) 主辦「SummerFest中環夏誌」，今年以「#放假#放空#放電」為主題。有見香港近日疫情受控，主辦單位預計活動對港人具吸引力，年輕人以至一家大小可走出疫境，重拾生活情趣。大會同時會嚴格遵從預防及控制疾病規例，包括確保場內所有設施已進行消毒，各入口處設立體溫監測及搓手液，並嚴控訪客人數及人流等。

到「莫奈花園」再創作莫奈巨作

常駐活動之一是「莫奈花園」，訪客可隨時揮筆繪畫，與展能藝術家共同再創作莫奈巨作《荷花》和《日落》，還可參與法式花藝課程、臉譜彩繪。由居港法籍藝術家Nicolas Lesaffre創造的Hug the K大型裝置，首次亮相成打卡之選。

此外，主辦方在7月29日至8月6日開放園區，令中環海濱變寵物樂園。親子節目「Home Sweet Woof! Festival」可讓寵物在設置各種遊戲和裝置的大型空間遊玩，亦有專業馴狗師駐場示範、臉譜彩繪、手作工作坊、賣物會等節目。