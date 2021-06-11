撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-06-11 15:50

近日中環出現新打卡熱點！有巨型彩帶裝置《川流不熄》在半空隨風飄揚！其實這個只是一系列藝術展品之一，《香港01》旅遊頻道記者介紹同系列共7組作品，讓大家一次過遊覽，再推介《川流不熄》附近一日遊3大美食！

中環半空彩帶裝置成最新熱門打卡地

近日出現在中環海濱半空的巨型七彩裝置，是美國藝術家Patrick Shearn的代表作，用上超過45,000條色帶組成出約有700平方米的懸空雕塑，會隨風飄揚，模擬像河水般流動的感覺，名為《川流不熄》。👇👇👇彩帶裝置夜晚更美！按圖看《川流不熄》晝夜靚相👇👇👇

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「維港蛻變」7大展品

《川流不熄》其實是旅遊事務署和香港設計中心合辦的「維港蛻變」項目之一，由即日起至7月會在中環至銅鑼灣共會設置7個藝術展品，希望大眾能重新探索維港空間。有夜光拱形充空隧道、舞火龍作品等等。👇👇👇按圖看其餘6個藝術作品及位置👇👇👇

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遊覽維港海濱，推介來個中環半日遊，以下有3間餐廳推介，有碼頭必吃甜點名物，也有悠閒唯美的咖啡店。

【1】必吃白兔糖雪糕@Igloo Dessert Bar

「大白兔糖雪糕」可謂中環碼頭的必吃名物！這間主打意大利雪糕（gelato）的小食店，用上大白兔糖果製作雪糕，把港人的童年回憶變成新美食，一推出即吸引很多人去打卡！👇👇👇另一款人氣款式是藍色的雪糕！按圖看更多雪糕口味推介 👇👇👇

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Igloo Dessert Bar 地址：中環中環7號碼頭地下C舖 營業時間：12nn - 8:30pm

【2】柴犬咖啡店@Black Sugar Coffee & Lifestyle

走回中環港鐵站附近，有間咖啡店擺放了不少毛孩擺設，更有2隻可愛柴犬店長「坐鎮」，瞬間秒殺菲林！飲品主打各款咖啡，提供不同產地咖啡豆選擇，推介飲品包括用3.7明治鮮奶製作的Flat White、各款手沖咖啡等。👇👇👇想知幾時會見到柴柴店長？按圖看店長當值時間👇👇👇

Black Sugar Coffee & Lifestyle 地址：中環皇后大道中48號萬年大廈1樓109號舖 營業時間：8am - 5:30pm（星期一至五）；9am - 6pm（星期六、日）

【3】復古風4層cafe@拾伍FIFTEEN

想尋找復古風打卡好去處，這間樓高4層的日系復古風cafe就相當適合。由門口的小藤椅、懷舊瓷磚地板、茶几到月球燈裝飾，特別有味道。地下一層是咖啡店兼酒吧，主打日系輕食、特色花茶及雞尾酒。二樓則是購物區，展示店主從各地收集的日系精品、家品及古著服飾。👇👇👇按圖看最頂兩層有哪些特色打卡位👇👇👇

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拾伍 FIFTEEN 地址：中環鴨巴甸街15號地舖 營業時間：11:30am - 10pm

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🥤同場加映1：掃街飲品熱量排行榜🥤

掃街買台式手搖飲品選擇多，想解渴之餘又不想踩中致肥陷阱？不如參考以下排名。👇👇👇芝士奶蓋茶不是最高卡！按圖看哪種飲品平均最高卡（以每100克計算）👇👇👇

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📸同場加映2：4D環迴立體打卡位📸

行山打卡往往想找些特別的景色，山界潮流有種結集廣闊美景和廢墟古蹟的景觀，俗稱「大電視」！👇👇👇按圖看其中一個絕美「舂坎角」景點路線👇👇👇

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