荃灣改善海旁公園修改設計方案　取消沙池及嬉水區　保留園圃

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-06-28 21:01

有荃灣區議員表示，收到居民反映，指荃灣海濱長廊需增設部分社區設施，荃灣區議會地區規劃、發展及設施管理委員會今日（28日）討論相關事項，以及海旁公園的修改設計方案。康文署代表會上表示，考慮居民及委員意見後，遊樂場將會取消沙池區及嬉水區，改為加建遊樂設施。對於有區議員質疑園圃會引起衞生問題，署方則表示會提供儲物櫃放置肥料及工具，希望能減少蚊患及「蛇蟲鼠蟻」。

荃灣區議員黃家華早前表示，自海濱長廊成為區內一個新打卡點後，收到居民向他反映指，上址有不少地方需要改善，例如增加自助飲水機、欠缺殘疾人士設施如盲人引路徑。海旁石壆位置有可移動的裝飾物，建議劃分一個限制區域，避免裝飾物被人移動等，故要求邀請有關機構及政府部門代表出席今日的地區規劃、發展及設施管理委員會，並討論相關事項。

今年4月，委員會曾討論海旁公園的設計方案，當時康文署簡介設計概念指，第一期工程將集中於重新設計荃灣海濱公園，兒童遊樂場會重新規劃，包括增設嬉水區、沙池、滑行區、攀爬區，另改建網球場及增設社區園圃。

荃灣區議會地區規劃、發展及設施管理委員會今日（28日）討論荃灣海濱長廊海旁公園的修改方案。（直播截圖）

康文署高級行政主任（策劃事務）羅麗珍女士今日在會上表示，就海濱長廊設施的概念設計，署方考慮過委員及居民的意見後，遊樂場將會取消沙池區及嬉水區，改為增設有創意的遊樂設施如「團團轉」及韆鞦，亦會增設三人籃球場。

憂籃球場有噪音問題 區議員促再諮詢

區議員劉卓裕則認為，建議在增設三人籃球場一事上再諮詢居民意見，「因為我選區的居民有投訴過啲人打籃球好嘈，如果要增設就要再諗下，因為好近民居」。黃家華則表示，希望屆時第二、三期工程有更多突破性設計，並且能盡快落實工程詳情及動工。

康文署4月時就改善荃灣海濱公園第一期工程，在區議會上提出設計藍圖，就種樹、重新設計兒童公園、公共康樂設施等，並以概念圖方式向荃灣區議員簡介。(資料圖片/莫家文攝)

陳琬琛同樣希望工程能盡快落實，另指不少居民也反映有增設籃球場的需要，以及希望能有更多元化的兒童遊樂設施，而樹木上也希望能種植更多不同品種，「另外希望可以加多啲凳，畀兒童同長者休憩」。

區議員易承聰形容海濱長廊目前已有不少「蛇蟲鼠蟻」，關注園圃將會引起的衞生問題。劉志雄同樣收到居民反映，質疑園圃的可觀性，亦擔心加設圍欄後會否成為封閉空間。

署方代表回覆指，署方認為海濱公園佔地4.3公頃，而園圃則只佔500平方米，支持保留園圃的設計方案。關於衞生問題，署方則表示有參考過荃灣公園的做法，將會提供一些封閉地方如儲物櫃，用來放置肥料及用具，希望能減少蚊患及「蛇蟲鼠蟻」的出沒。至於是否加設圍欄圍封問題，署方認為如不圍封，有機會有人破壞設施，故認為圍封會較好，另建議可以改以木代替磚圍封，令設計上更新穎，增加園圃的可觀性。