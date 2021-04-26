荃灣改善海旁公園設計方案曝光　改建兒童遊樂場、球場及社區園圃

撰文： 莫家文 最後更新日期： 2021-04-26 20:06

荃灣區再有大型海旁工程上馬。康文署今日（26日）向荃灣區議會簡介「改善荃灣海濱公園及荃灣公園」設計概念，將重新設計兒童遊樂場，並增設嬉水池、攀石區、社區花圃及沙池等，惟多名區議員一度不滿署方一直不肯提交詳細文件及諮詢公眾，便匆匆要求議員表決支持，最後決議轉交工作小組再行討論。

荃灣地區規劃、發展及設施管理委員會今日召開會議，康文署及承辦建築事務所代表在會上簡介改善荃灣公園及荃灣海濱公園計劃設計概念，指兩個公園分別佔地4.3及6.9公頃，由於使用超過20年，有需要提升公園內設施，配合居民需要。

據會上介紹，荃灣公園受到路政署擴闊荃灣路工程影響，第一期工程將集中於重新設計荃灣海濱公園，包括改善現有草地足球場及公眾座位席，重新規劃兒童遊樂場，包括增設嬉水區、沙池、滑行區、攀爬區，另改建網球場及增設社區園圃，期望獲得區議員支持後，爭取動工起後計三年內完工。

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區議員賴文輝：希望個嬉水區唔使好似觀塘咁要5,000萬

不過，多名區議員聽取簡介後，大多批評康文署一直不肯提交詳細設計方案，至今日才推出一大堆概念圖及文件，難以在短時間內吸收，並指署方沒有進行足夠地區諮詢，以致無法獲得足夠地區民意支持。

區議員賴文輝表示關注公園工程報價，「希望個嬉水區唔使好似觀塘噴水泉咁要5,000萬。」區議員林錫添則就防疫問題擔心沙池及嬉水區的衞生，旁邊是否有足夠的沖洗設施。

區議員趙恩來則批評康文署視設計圖仿如政府機密,直言催促多日至今日才肯交出，揶揄署方「全地球人都無諮詢過。」

易承聰拿起文件批評康文署未有足夠諮詢海濱一帶屋苑居民，便匆匆要求區議員支持。（莫家文攝）

康文署代表回應，今日只會講解設計概念，詳細做價要完成規劃後才能報價，若今日未能表決支持，擔心趕不及爭取今年度向立法會爭取撥款，第一期工程便要推遲一年重推。

其言論旋即「辣㷫」在席多名議員，當中易承聰批評署方言論形同恐嚇，若今日得不到委員會支持，便要將計劃下年度推倒重來，強調署方沒有諮詢海濱一帶屋苑的居民，個人無法支持方案。

荃灣區議會地委會主席陸靈中最後決定先將有關方案較交工作小組詳細討論，包括邀請持份者到場表達意見，康文署則代表同意收集區議員意見後再修改方案，進行進一步講解。