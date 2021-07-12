區議員指東涌板球場地不足　少數族裔難覓地練習

撰文： 高振東 最後更新日期： 2021-07-12 16:16

隨着少數族裔人口上升，他們對於地區資源和社區配套的需求亦增加。近月東涌區有聲音指，少數族裔人士有感社區上的康體設施配套不足，令他們難以預約正式場地練習板球，增加他們融入社區的難度。

板球是本港少數族裔熱愛的活動，可惜場地不足的問題一直困擾着他們。近日離島區議會中有區議員向當局提出對於北大嶼山區板球場地不足的關注，並詢問當會否持續增建板球設施和場地。

離島區議會東涌北選區議員徐生雄在今日（12日）舉行的地區設施管理委員會上指出，根據2016年的調查顯示，南亞裔人士佔北大嶼山人口的5.3%，而且持續增長，他們對東涌社區設施的需求十分大。徐指出他們一直希望尋找場地練習板球，可惜十分困難。據了解，在東涌的文東路足球場是該區唯一的場地，預約極為困難，當他們無法預約正式場地練習板球，有時會到足球場「偷雞」練習，但卻不被大眾接受，情況狼狽。

康文署指區內已備場地進行板球活動

康文署回覆指，現時東涌區內已備有場地可供進行與板球相關的活動，包括文東路公園的七人人造草地足球場，以及東涌北公園的七人硬地足球場可供公眾租用。此外，根據記錄，相關體育總會亦不時會預訂東涌文東路體育館多用途主場，舉辦室內板球同樂等活動。康文署表示，明白市民大眾對運動設施需求殷切，故署方擬議提供多用途球場，以滿足不同種類運動及其他活動的需要，並指會繼續持開放態度，提供協助推動板球運動的發展。

翻查康文署資料顯示，位於北大嶼山的板球場只有兩個，其中更只有東涌北公園的7人硬地足球場可供個人及團體租用，至於文東路公園板球場設施僅只供團體及學校租用。

此外，今年3月，康文署透露將會把九龍佐治五世紀念公園的足球場，兼用作簡易板球活動場地，並預計於足球場重新開放後的三個月內開始接受預訂。