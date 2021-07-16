新冠疫苗｜長者接種率偏低　政府宣佈提高疫苗資助額

​自新冠病毒病疫苗接種計劃展開以來，截至今日（16日）為止，政府已為參與計劃人士接種合共470萬劑疫苗，不過被視為患病高危的60歲以上長者接種率偏低，政府今日宣佈參與計劃的私家醫生，每劑可獲發額外$50資助額，以此鼓勵更多長者接種疫苗。



長者接種疫苗率僅26%

政府表示，截至昨日為止，本港60歲或以上的人士中只有約26%接種第一劑新冠疫苗，情況不甚理想。為了進一步推動長者接種新冠疫苗，政府宣布今日起，參與新冠病毒疫苗資助計劃和院舍防疫注射計劃的私家醫生，只要為60歲或以上長者接種新冠疫苗，每劑可獲發額外$50資助額。

政府發言人稱，根據衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會（簡稱聯合科學委員會）聯同行政長官專家顧問團就新冠疫苗接種的最新建議，長者是因新冠病毒病出現併發症和死亡的最高危群組，強烈建議長者接種新冠疫苗以預防感染。

聯合科學委員會及顧問團的專家亦建議，由於大量過往經驗證明長者接種流感疫苗有效防止院舍流感爆發和引起併發症，故此曾接種流感疫苗的長者可安全地接種新冠疫苗。

食衞局局長陳肇始曾指本港新冠疫苗供應充足且符合安全，鼓勵巿民通知家人和朋友盡快接種。 (資料圖片)

政府：已注射463萬劑新冠病毒疫苗

發言人鼓勵長者應盡快接種新冠疫苗。外展疫苗接種隊或到診註冊醫生會為安老院、殘疾人士院舍及護養院提供接種服務，詳情可參閱官方網站（www.covidvaccine.gov.hk/zh-HK/）。

截至今日為止，政府已為參與計劃人士接種約4,707,900劑疫苗。其中，約2,763,700人已接種第一劑疫苗，約1,944,200人已接種第二劑疫苗。