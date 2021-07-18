DSE放榜｜文科生冀成IT、工程精英　獲獎學金赴英圓升學夢

中學文憑試（DSE）放榜在即，不少考生亦正為前路籌謀。文憑試的經歷對不少同學來說，是一個尋找自我的過程。無論成績如何，只要以平常心面對，細心思考自己的興趣與專長所在，定能找到合適的發展路。兩名就讀香港專業教育學院（IVE）的女生，文憑試後認定自己不適合傳統教學模式，決定從興趣出發，累積不一樣的學習體驗，更憑出色表現獲得賀維雅基金會獎學金資助，來年赴英升讀大學，昂然踏上成長路。

撰文：職業訓練局



今年共有18名IVE學生獲頒賀維雅基金會獎學金，IVE軟件工程高級文憑應屆畢業生黃靜文（Mandy）是得獎者之一。中學時Mandy的選修科目以文科為主，但隨後發現自己喜歡接觸科技新事物，決定一試選修資訊科技課程。她憶述：「初接觸資訊科技時可謂跳出了自己的舒適圈，幸而課堂安排由淺入深，加上老師耐心指導，令我逐步掌握各項知識。」她亦從IVE課程中加深了對資訊科技的興趣：「當程式運行時發生錯誤，而我能找出錯誤原因，並成功糾正，會帶來莫大的滿足感。」她寄語DSE考生選科時，最重要的是跟隨個人興趣出發，不要給自己太多限制，並加倍努力，必然會有理想的出路。

由文科轉攻資訊科技的Mandy說，IVE軟件工程高級文憑課程教授編程語言編寫、網頁編寫、資料庫架構等軟件工程的要訣，由淺入深的課堂令她逐步掌握各項知識。當她能成功找出程式錯誤來源並作糾正後，帶給她莫大的滿足感。（職業訓練局圖片）

盼以科技改善長者晚年生活

Mandy曾在IVE師兄創立的科技公司SxL Technology實習，期間她與組員設計了一個簡化機器學習程序的STEM教材，助中小學生深入淺出地了解機器學習的過程和原理。年紀輕輕的Mandy除了希望以科技助小朋友學習，也會構思如何以科技幫助更多有需要的人。她分享道：「我曾經在非牟利機構擔任義工，在和獨居長者聊天期間，發現他們有時會感到被忽略，更希望得到照顧與支援，我希望將來可以利用科技改善長者晚年的生活。」Mandy相信，程式編寫和機器學習等技能在日趨自動化的世界尤其重要，她將會到英國斯旺西大學（Swansea University）修讀電腦科學理學士課程，希望未來可透過科技應用造福人類，例如研發能夠幫助長者獨立起居的自動化裝置及各項應用程式。

Mandy在實習期間與組員製作了一個程式，並以一部微型電腦、攝影機及顯示器，組裝了一部具機器學習功能的「相機」，以辨識不同的物品。她希望將來可以編寫出能造福人類的程式。（職業訓練局圖片）

參與機場擴建工程 以專業測量師為目標

另一位得獎者陳苡泳（Ewing）是IVE測量學高級文憑應屆畢業生，她自小熱愛繪畫，喜歡留意各地經典和漂亮的建築，會被具特色的建築物深深吸引。中學階段從未接觸工科的Ewing，在升學時決定轉換跑道，選修工程。Ewing分享修讀課程期間難得的實習體驗：「在金門建築有限公司的機電部門實習期間，曾跟進赤鱲角機場二期客運大樓的重建工程，協助相關的消防安全、空調、電路等工程項目的分判和招標工作，將課堂所學付諸應用。看著工程由零到一、一步一步邁向落成，有種夢想成真的感動。」

Ewing說，IVE測量學高級文憑課程教授建築信息模擬（BIM）、組裝合成建築法（MiC）等行內的新技術，有助她緊貼行業的需求。（職業訓練局圖片）

寶貴的實習經歷令Ewing認定了自己對參與大型基建工程的志趣，她於獲獎學金後將到英國雷丁大學（University of Reading）修讀工料測量學理學士，並以考取專業測量師資格為目標，希望日後可為本港的基建工程出一分力。她很高興找到適合自己的發展路，更有機會到海外留學，並能觀賞當地的經典建築物，如大笨鐘、大英博物館等。

賀維雅基金會獎學金自2004年設立，至今已有接近180名畢業生受惠，當中逾半數得獎人完成學士學位後，繼續深造取得碩士學歷；部分更成功完成博士學位課程，其後回港或在不同地方發揮所長，貢獻社會；當中有工程學科的得獎學生在英國深造至博士學位，成為註冊工程師，投身環保科技行列，為推動節能減排出力；亦有修讀遊戲軟件開發高級文憑的得獎者回港後參與手機遊戲的設計，成為熱門遊戲的開發者。