大埔桃源洞用地改劃公屋　區議員：引入1萬人次車流塞爆巿中心

政府提出改劃一幅位於大埔桃源洞的地皮，改劃為公營房屋發展，大埔區議會昨日（20日）討論有關議題，政府代表稱地盤內有範圍內有1,330棵樹，當中990棵樹需要被移除，以興建三幢大約樓高41層的大廈，並有附屬停車場及商場等設施，有區議員質疑區內近日大興土木，既帶來噪音問題，並用過時文件評估車位需要，擔心增加車路擴闊及配套設施，車位評估嚴重不足，又引高達1萬人車流入大埔墟，隨時塞爆巿中心。



大埔區議會昨討論桃源洞用地改劃興建公營房屋問題。(區政聯盟大埔及北區工作隊FB直播)

區議員：擴闊馬窩路口變相將車流引入大埔墟

規劃署聯同運輸署及房屋署等代表，昨在大埔區議會規劃、房屋及工程委員會簡介工程方案，建議在大埔南桃源洞一幅大約3.87公頃土地，由綠化地帶改劃成公營房屋發展，包括興建三幢大約41層高的樓宇，可容納提供約2,400個單位，可容納大約6,480人，預計竣工年份為2032或2033年，並在地盤中預留用地興建停車場、提供18個課室的小學校舍，以及遊樂場與社福設施等，預計要移除990棵樹木，當中沒有樹木被列古木名冊，全屬常見樹種，屆時會在附近覓地作生態補償。

代表續提出，經過交通、環境、排水排污及空氣流通評估，初步認為增建一系列改善方案後，不會帶來不可接受的影響，重點包括擴闊馬窩路、澤運路等路口，並在馬窩路東行擴闊一條專通往澤運路左轉的路口，同時調配一系列交通燈號控制措施。

不過區議員毛家俊質疑，整條馬窩路，由公營房屋連同另一個私人樓宇發展，新增人口多達一萬人次，若擴闊路口盲目引馬窩路車流入大埔墟巿中心後再出吐露港公路，以及預留的停車場車位不足，將會帶來嚴重交通擠塞問題。

毛又指興建中的富蝶邨已有兩幅校舍用地，質疑在目前移民潮下，「仲需唔需要預留咁多？」另外地盤興建期間，預計會帶來噪音問題，要求署方交代。

政府代表：已評估各方面影響

昨日過後辭任大埔區議員議席的區鎮樺表示，關注車位不足問題，批評政府用一份過時文件作規劃標準制定車位數量，亦質疑興建中的富蝶邨已有兩所校舍，是否有需要再於新屋邨內興建，他建議可善用地底空間，興建地底商場，並要考慮1979年落成的大元邨租戶，應預留遷移至桃源洞地皮內，然後重建提高的大元邨的地積比，才是善用土地資源。大埔區議會副主席劉勇威亦指，十年後香港人口只降不升，質疑「到時冇人讀書又變廢校？」

政府代表回應，已充份考慮馬窩路車流壓力，經評估加闊路口後的設計，加上燈號控制配套，相信可以承受有關車次，房署同時考慮停車位需求，已在邨內確保預留200個泊車位，較過往文件所要求數量更高，至於預留學校用地，代表指興建校舍不是一成不變，日後會視乎情況後。再考慮是否提供更多社福機構設施，但強調教育局是審視整個大埔區，包括大尾篤、九龍坑 、林村等整體教育需求。

至於區鎮樺提議重建大元邨及增建地底空間地盡其用，政府代表回應重建大元邨等高樓齡屋邨，須全盤考慮修葺工程成本及附近重置遷移的可行性，過程需要覓地、遷移、清拆重建，其間耗費不少時間， 而興建地底城會拖延屋邨落成時間表，須考慮建築成本，她會積極跟進。