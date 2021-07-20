晨運客盼油麻地配水庫增設健身設施　康文署：會作可行性研究

油尖旺區一直予人一種人煙稠密的印象，但原來油麻地區內擁有一塊難得的凈土，人稱「京士伯水塘山」的油麻地海水配水庫休憩花園一直吸引不少區內市民到場晨運，一眾晨運客多年來爭取希望於草坪位置增設單槓健身設施，但康文署以已有相應設施而拒絕，今日（20日）區議員朱子洛就此事於設施管理委員會討論，並邀請康文署及京士柏水塘山晨運之友代表出席。



+ 7

區內晨運客反映，山下的單槓距離草坪甚遠，因此希望於草坪加設單槓供他們在運動前後作拉筋用途，而且現時數量不堪負荷，增設健身設施預期超過34萬人受惠。晨運之友代表指，單槓對他們的日常晨運十分重要，希望康文署可以盡快與水務署協商，他亦補充該地一直無照明系統，但多年以來爭取無果。

朱子洛呈交的建議書指，考慮於油麻地海水配水庫泵房和氣象站間的涼亭旁空地加設單槓健身，將現時涼亭旁長者健身設施更換為單槓健身設施，及將配水庫旁一幅三角形空地納入康文署公園範圍，以滿足區內居民增設設施的需求。

增設單槓須符合水務署有關配水庫建築標準

康文署回覆指，油麻地配水庫休憩花園現時已設有3組三合一功能的長者健體設施，署方亦已派員實地視察，認為在該地增設單槓可行，但由於花園位於油麻地配水庫上蓋，任何改建或增建設施工程必須符合水務署有關配水庫的建築標準，未來會與相關工程部門作可行性研究。另外，康文署指由於氣象站外的三角形空地位置偏遠及與花園並不相連，考慮到成本效益及技術可行性，並未有計劃發展該地。至於照明系統方面，康文署回覆指，因為該地沒有電力供應且工程複雜，需要先與多個部門協商。