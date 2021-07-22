真善美村重建計劃進度未明　區議員促政府部門交代重建時間表

真善美村位置鄰近昔日啟德機場，故在興建時設有高度限制，高度亦比其他同期屋苑婑。2018年特首林鄭月娥指，由於機場已遷移，九龍城區內再無高度限制，建議區內一些舊型屋邨重建，惟現時政府除宣布真善美村將進行重建及日後安置居民的位置外，並沒有公布實際時間表，僅知最快將於2026/27年度開始清拆。有區議員今日（22日）在房屋及發展規劃委員會上促請政府部門交代重建進度，給予居民更清晰資訊。



九龍城房屋及發展規劃委員會今日召開，由於委員會主席空缺，在楊振宇提名及無人反對下，張景勛成為是次會議的臨時主席。有區議員早前提交文件以查詢真善美村重建計劃進度事宜，惟未有相關部門出席會議。文件提案人曾健超表示，過往已多次收到居民查詢相關事宜，現因部門再次未有出席，未能有進一步的解說，議程也沒法討論下去。

有議員提交文件以查詢真善美村重建計劃進度事宜，惟未有相關部門出席會議。（九龍城區議會民主派議員平台FACEBOOK直播截圖）

楊永杰表示，不能接受沒有部門出席會議，認為真善美村的重建時間亦會影響同區的樂民新村的進度，但市民對於何時會拆、何時要搬到啟德，均一無所知，故要求下次會議續議，並強烈要求相關部門出席交代。何顯明更建議秘書處去信讉責相關部門，而任國棟補充，去信內容應加入要求相關部門交代在5月至9月曾就真善美村進行的實質工作，他對部門兩次不出席會議交代相關事宜非常不解。楊振宇則批評，部門的書面回應太少，幾乎是複製上次的內容，建議把議題留到下次會議，並要求他們交代重建時間表，給予居民更清晰資訊。

房協：啟德1E1用地逾千單位用作安置受影響住戶

香港房屋協會（房協）回應查詢時表示，真善美村於1965年落成，為改善舊邨的居住環境，房協正計劃重建該邨。隨着用作安置真善美村居民的啟德1E1用地已開始地基工程，房協將準備為真善美村重建計劃展開規劃研究，現預計將於2026/27年落成。按照現時規劃，啟德1E1用地將興建約2,150個單位，其中約1,100個單位將用作安置受真善美村重建影響的住戶。

房協指，由於真善美村的重建計劃仍處於規劃研究階段，故暫未有具體落實的資料提供，包括調遷安排的細節及時間表。（資料圖片）

根據紀錄，真善美村現時的住戶數目約為1,000戶，啟德1E1項目預留的單位將足夠讓真善美村住戶全數調遷。由於真善美村的重建計劃仍處於規劃研究階段，故暫未有具體落實的資料提供，包括調遷安排的細節及時間表。房協指，他們重視與議員和邨內居民的溝通，待上述重建計劃有更多資料時，會適時向相關持份者匯報重建資訊。