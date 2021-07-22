暴雨下信芯園水浸　大批向日葵淹死　負責人：投訴逾35年政府懶理

周二（20日）熱帶氣旋查帕卡來襲，天文台一度發出三號強風信號及黃色暴雨警告信號，令香港部份低窪地區水浸，位於元朗新田的信芯園水浸問題特別嚴重，農場負責人梁日信更指情況持續逾35年，曾向多個政府部門投訴無果，早前的暴雨令其農場水浸，水位高度更超過一個成年男人的肩膀，農場被迫關閉兩天，明日（23日）才重開。現時洪水雖然開始退去，但梁先生透露場內所有植物淹死，損失慘重。



信芯園位處新田低窪地區，負責人梁先生指近幾年附近大部份土地、湖塘等被開墾作貨倉用途，下雨時洪水由高處湧入，加上河道狹窄致退水緩慢，種種因素令到信芯園猶如一個「死胡同」，水浸問題愈發嚴重。他又指，今次降雨量只有約150毫米，但是次暴雨短短半小時便浸過1.4米，約一個成年人肩膀的高度，降雨量的情況有如300至400毫米，相信與附近土地被填有關。

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不滿東河遲遲未落實防洪工程

梁日信批評，每次暴雨後農場內一切農作物都要推倒重來，他自1985年開始已向各個政府部門投訴洪水問題，政府卻一直懶理，他形容各部門總是以不同理由推遲防洪工程，例如經費不足、負責人並不是原居民等。他表示，鄰近西河早已搭建防洪堤，但作為水浸黑點的東河，防洪工程仍未落實，懷疑政府礙於地方勢力而遲遲未能安排。除了處理洪水問題外，梁日信亦呼籲政府收回新田附近幾百公頃的土地，為下一代建設更多房屋。

《香港01》正向渠務署查詢。