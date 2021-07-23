疫下裝修平台生意大升五成　90後業主20萬翻新唐樓變「原始洞穴」

新冠肺炎疫情持續多時，香港人留在家中的時間多了，有人因此更願花錢裝修家居。有網上裝修平台指，疫市期間他們的生意不跌反升，數月以來增加了五成訂單，眾多客人之中有不少為90後業主。這班年輕業主對家居設計很有想法，更有人精心將有數十年歷史的唐樓單位，用低成本分別打造成「復古上海風」和「簡約自然」風格。

除了以上的「輕裝修」服務計劃，隨着業務增長迅速，平台亦推出了「100%完工保證」，為顧客提供多重保障，務求裝修工程「零爛尾」。



香港裝修平台好師傅（CoDeco）於2013年創立，八年間完成了逾3,000宗裝修工程，而2020年的年度工程總額更高達1.7億港元。平台的聯合創辦人兼行政總裁唐耀賢（Woody）指，疫情下裝修師傅的收費稍有下降，而酒店有不同的Staycation優惠，變相令市民的裝修成本低了；他們亦乘勢推出「輕裝修」服務計劃，「有時唔使全屋鏟晒，換過下啲油漆同傢俬，成間屋就會煥然一新。」

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近日電視節目《納米無明火》走訪不同的納米單位，受訪者雖然住在細小空間，但仍努力維持生活質素。Woody也指，近期多了很多90後業主裝修家居，他們一般較着重空間感，亦對內裏的設計有較多想法。他分享了其中兩個例子，兩處均為花費約20萬裝修的唐樓單位，面積分別有300多呎和700多呎。其中一間位於油尖旺區，業主主要選擇了水泥、木材等較簡約、自然的物料，希望將家居打造成「洞穴」的感覺，據他們的解釋，設計原意是希望住的人可以在繁忙的一天過後，回家後可以有喘息空間、一個接近「原始人在洞穴休養生息」的狀態。

綠色藝術牆身營造《花樣年華》感覺

另一個單位則位於上環，業主希望呈現「復古上海風」，除了在牆身方面選用了綠色藝術油漆，門、窗、座地燈等每款傢俱都是精心挑選，部分地板鋪設了綠、白紙的懷舊地磚，只看內部的話，大有《花樣年華》、《2046》的影子。而床頭的一幅裝飾畫，原來由四幅牆紙組成。據Woody指，業主大讚平台師傅的手工，能將牆紙貼得精準無痕。

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與很多網上行業一樣，裝修平台也受惠於疫情，Woody透露，近日最高峰時單月已錄得近百張訂單，「愈多人搵我哋裝修，愈要提供保障。」因此「好師傅」於6月推出了「 100% 完工保證」，以「款項交收管理」、「工程檢測服務」及「工程延誤補償」來確保顧客得到完善的裝修工程。他坦言，推動時已預計會有阻力，「對師傅嚟講，好似畀人監督住咁。」惟現時已有接近100%的師傅接受方案，Woody笑指，「所以喺得我哋平台嘅都會係『好師傅』，佢哋會肯配合我哋呢套做法。」