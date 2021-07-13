家居裝修｜媽媽利用高樓底設閣樓畀老公打機　改建廚房放三門雪櫃

香港地樓價高企，即使家庭成員增加，想換大單位也不容易，因此近年不少家庭花心思「往上」發展，利用自己單位高樓底的特性打造獨特的閣樓空間，令一家大細都可以擁有自己的小天地。



80後夫婦全屋裝修 40多萬連傢俬

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Karen媽媽與先生本身把位於紅磡的410呎私樓單位出租，而近年因Karen誕下女兒，一家三口打算把該單位「全爆」裝修，自己住進該單位享受天倫之樂。而是次整個裝修花費了40多萬連部分傢俬，合共花了三個半月完成。

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Karen因先生一直以來都希望有個私人空間可以睇波、打機，又不用騷擾到家人，因此想利用單位3.2米樓底的增設閣樓滿足先生。而成果亦相當滿意，閣樓高度1.2米，閣樓底保留1.9米。閣樓空間以玻璃窗封著，避免女兒攀爬墮下，而閣樓是用燒鐵架支撐，不太擔心安全問題。

除了閣樓外，最令Karen滿意的是廚房的重新規劃，裝修後廚房有空間放下三門雪櫃，還有櫃台可嵌入洗衣機。Karen表示：「新樓設計空間唔太好使，本身個廚房好細，裝修後改為『L形』。改造後非常滿意，起碼可以煮到一餐飯！」

主人房與女兒房兩合一

由於Karen的女兒只有約三歲，為了方便照顧，Karen把主人房與女兒房共用一個出入口，兩房之間用一條地台小走廊間開。

Karen補充：「等囡囡長大後需要私隱，主人房會增設一道隱形門，咁大家都可以有自己嘅獨立房門，唔使次次出入都經過囡囡間房先。」

裝修後大廳及廁所



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