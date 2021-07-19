家居裝修｜一家五口獲派公屋花30萬裝修　三子同房有足夠活動空間

香港不少家庭都會隨著小朋友的出世而考慮裝修，當中最大的原因就是想為小朋友「間房」，Ken爸爸一家五口近日裝修位於秀茂坪邨的470呎單位。而爸爸對是次裝修的要求是簡潔、實用，最重要是要有足夠空間給三個兒子活動和學習，一於看看完工後的成果！

（圖片由受訪者提供）



按圖即睇裝修前格局：

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30萬間兩房 大廳隱藏門「呃」到人

Ken爸爸希望裝修後大廳仍有一定空間，因此並沒有安排三個兒子每人一間房，裝修後只有主人房和一間大房供三個兒子一起睡，Ken指：「現時三個仔分別8歲、4歲、半歲，都想佢咃可以多啲一齊玩，不過遲啲到佢哋需要私人空間果陣，會再諗點處理。」

整個裝修連傢俬約30萬，大廳以黑白灰為主色調，主人房的房門隱藏在大廳的電視牆中，不少網民看完Ken的分享後都直言「呃到人」，完全找不到房門。主人房設地台床，Ken透露主人房地台床連櫃造價約$25,000。

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三個兒子只有為了有各自的書寫空間，一張床往高空發展騰出空間在底下放書枱，而小朋友房亦是Ken最滿意的地方，他指：「可以放得曬三張床又舒舒服服。」

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廚廁保持原先單位的格局，雪櫃位置在廚房門附近，由於廚房門是趟門，所以開雪櫃也不會影響到出入。廁所採用玻璃企缸，整體空間不大但做到「五臟俱全」。Ken總結是次裝修大致上都滿意，惟一後悔的是大廳當初自己決定用拋光磚，事後覺得可能用木紋磚效果更好。

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