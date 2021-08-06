秀茂坪商場現1:30巨型蝴蝶打卡裝置　夏日活動認識保育蝴蝶

香港有「蝴蝶天堂」之稱，據了解，香港有紀錄的蝴蝶超過260種。領展旗下的秀茂坪商場與慈雲山中心，其戶外空間透過由「愛．匯聚計劃」支持的「連繫自然」計劃，今年初在環保協進會統籌下轉化成適合蝴蝶棲息的地方，移植了逾250棵、近10種蜜源植物，為蝴蝶提供花蜜，成為領展首批蝴蝶園。而今個暑假兩個商場一同推出以蝴蝶為題的夏日活動，讓小朋友及大人透過遊戲及工作坊體驗，認識保育蝴蝶的生態價值，達至可持續發展。



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秀茂坪商場的「S.M.P.蝴蝶保衛隊」活動，從技能（Skill）、想法（Mind）及熱誠（Passion）三方入手，透過「戶外探險之旅」，讓小朋友從障礙賽遊戲中，以靈活技能親身體驗蝴蝶的生長過程，最後與1:30的巨型蝴蝶裝置合照，化身為破繭而出的蝴蝶；同時於3樓設3米高3D錯視「喜『閱』蝴蝶屋」，從不同角度均看到不同錯視效果，更有逾100隻仿真蝴蝶於煙囪飛舞。

活動內的有獎遊戲亦包含蝴蝶知識，加強大眾對蝴蝶保育的了解；而於指定周六，商場特別與環保協進會合辦「蝴蝶生態遊」，參觀秀茂坪蝴蝶園及大埔鳳園蝴蝶保育區，讓大眾親親大自然。在每個周六及周日就有一連八場與綠腳丫合辦的「蝴蝶繪本工作坊」，讓小朋友透過親子讀書會及繪本工作坊，誘發好奇心及培養熱誠，成為真正的蝴蝶保衛隊。

至於慈雲山中心的「Summer Fun蝴蝶『園』遊會」，則有多個遊戲攤位及夏日體驗，活動除了介紹3樓蝴蝶園及香港蝴蝶資訊外，亦加入運動元素，讓大眾於夏日同樂之餘，亦可增長多方面知識。顧客只需於商場以電子消費滿200元，即可換領5張「夏日遊玩券」，並以指定數量的遊玩券參與各種活動，暢遊慈雲山中心。