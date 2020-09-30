蝴蝶熱點元墩下疑遭非法填塘、砍樹　蝴蝶數目減少　食水恐被污染

大埔元墩下是全港70多個蝴蝶熱點之一，十年間可找到約170種蝴蝶，佔本港整體蝴蝶品種逾67%。然而有環保團體今年8月發現，元墩下有約1,000平方米的土地遭人破壞，祠堂前的池塘逾一半面積被填土，而池水則全部抽乾；大部份植被遭剷走。其中一幅填土地，由在大埔擁有多幅土地、發展過村屋樓盤的柳明心、柳穎欣家族持有，柳穎欣透過公司回覆指沒有回應。 環保團體擔心，生態環境遭破壞短期內令蝴蝶數量減少，若未被制止或會造成嚴重影響，如填塘令會吸水的罕見蝴蝶「燕鳳蝶」離開。遭破壞的位置屬於集水區，填土工程恐加劇大雨時的水土流失而污染食水，並促請當局密切監察情況，包括安排更多巡查行動。 漁護署回覆正就懷疑有人在政府土地非法移除植物調查，將繼續監察元墩下情況；水務署則稱已於有關位置的上游、下游等抽取水樣本化驗，結果顯示水質沒有異常，會加強巡查。

「天空之鏡」池塘變填土 面積相當於兩個半籃球場

大埔元墩下遠離煩囂，屬遠足徑衛奕信徑的其中一段，然而優美的自然環境卻遭破壞。環保團體綠色力量今年8月發現，元墩下約1,000平方米的土地遭移除植被、填土等，面積相等於兩個半籃球場。《香港01》記者隨綠色力量到元墩下現場視察，發現上祠堂的一段路兩旁出現被破壞痕跡，近路邊的竹林一整片地出現倒塌，懷疑是工程車經過時推跌。

祠堂外一大片植被、灌木等遭移除，原本綠油油的草地變成黃土一片。祠堂前一個約20米長的池塘原本晴天時有如「天空之鏡」；然而被抽乾全部池水，半個池塘被填平。綠色力量助理高級教育及保育主任盧詠鋒指，元墩下是蝴蝶熱點之一，故定期有派員於該處進行普查，8月就發現破壞痕迹。

▼元墩下池塘遭破壞前、後對比▼（點擊放大）

昔日是蝴蝶熱點 曾有罕見百嬈灰蝶

盧詠鋒指蝴蝶需要複雜的生境，而元墩下正正提供了十分理想的棲息地，包括有風水林、灌木叢及池塘等。他舉例指，池塘可吸引會吸水的蝴蝶，如被稱為「明星蝴蝶」、屬「罕見」的燕鳳蝶，但相信池塘被填後，該批蝴蝶或會離開元墩下。他又形容「雖然（元墩下）未算係蝴蝶熱點中最高嘅數量紀錄，但至少喺咁多個普查地點中，屬相當唔錯」。

蚜灰蝶在本港屬罕見蝴蝶，但由於元墩下有不少竹林，而蚜灰蝶幼蟲專門捕食在竹樹上蚜蟲，故在元墩下中較為常見。盧詠鋒強調如元墩下竹林被移除，蚜灰蝶則無法再棲息。另外，普查員亦在元墩下記錄過一種屬罕見的百嬈灰蝶，該蝴蝶在接近元墩下被破壞的位置附近有越冬群落，曾出現數十隻百嬈灰蝶聚集。

▼元墩下祠堂旁植被遭破壞前、後對比▼（點擊放大）

蝴蝶數目已大減三成

盧詠鋒直言短期的破壞已即時可見蝴蝶數目減少，若現時的破壞未被制止，相信對元墩下的蝴蝶數目會帶來嚴重影響。如政府執法工作可有改善，阻止破壞加劇，「相信環境可以慢慢回復番自然狀態」。

他舉例指，大埔林村的社山同樣多年來被認為是蝴蝶熱點，可紀錄到本港70%的蝴蝶數量。然而過去十年林村出現不少房屋建設，生態慢慢被破壞，保守估計蝴蝶數目已減少30%，「希望元墩下不會步社山嘅覆轍」。

查冊揭露其中一地主為大埔村屋大王

元墩下被破壞的範圍屬「綠化地帶」，《香港01》翻查土地註冊處紀錄，發現被破壞土地的業主大部份姓黃，與祠堂門外牌匾上寫有的「黃氏祠堂」脗合。而其中一幅則在數年前售予「潤中有限公司」，翻查資料，該公司董事為柳穎欣；在大埔擁有多幅土地的柳明心是前董事。該公司2017年曾推「元墩下1號」村屋新盤，然而項目的食水及沖廁水是來自天然山水。柳穎欣透過她擔任董事的江庫有限公司回覆指，目前就事件沒有回應。

元墩下亦屬天然集水區範圍，即會收集該範圍的天然水作飲用，故任何土地平整工作有機會將沙泥帶到大埔河，或污染食水。然而盧指現時《水務設施條例》執法門檻相對較高，除非可親眼目睹有人將污染源帶到水中，才會構成觸犯法例的情況。惟他強調不可忽視填土的污染，「可能今日做咗土地平整，之後幾場大雨先帶啲污染入水體」，但現行法例就未能完全監管到。

盧詠鋒認為元墩下位置與大帽山郊野公園僅距離500至600米，加上其生境多樣性，「絕對有條件升格，可能去到『保育地帶』，所以保育意向可以提升」。他又指，今次已非元墩下第一次出現破壞行動，「都係土地破壞嘅黑點之一」，故希望政府可再密切監察，做更多巡查行動，在破壞開始前堵截相關行為。

▼元墩下曾發現多種罕有蝴蝶▼（點擊放大）

+ 3 + 3 + 3

水務署回覆指，收到環保團體通知大埔元墩下集水區內有填土工程後，已立刻派員到場視察，其後亦進行多次巡查，期間並無發現有任何人員或機械設備進行工程。而有關位置位於碗窰豎井收水口的集水區範圍內，該豎井收集的雨水會經由輸水隧道輸送到沙田濾水廠處理，經處理後的食水會分配到沙田、九龍中部及港島部分地區。

水務署稱已於有關位置的上游、下游及碗窰豎井收水口抽取水樣本化驗，結果顯示水質沒有異常，當局指會於有關位置加強巡查。

漁護署則回應稱曾派員實地調查，發現相關地點曾被挖掘及懷疑有人曾進行填土活動，以致植被被移除。當局正就懷疑有人在政府土地非法移除植物進行調查，並將繼續監察該處的情況。

環保署回覆表示，發現該處部分政府及私人土地有被平整跡象，多次巡查均沒有截獲有人進行土地填埋工程或非法棄置建築廢料活動。當局指會密切留意該處情況，正聯絡相關土地擁有人作進一步調查。如發現有違反相關環保法例的情況，定必採取相應執法行動。而相關部門亦正跟進有政府土地被非法霸佔情況。

地政總署表示，發現大埔元墩下附近的私人土地及政府土地上曾被人進行挖掘、推土及填泥活動。事涉範圍的政府土地面積約290平方米，地政處人員在視察期間並無發現有人正在挖掘，其後在現場豎立多個政府土地告示、石躉及圍網，警告公眾切勿挖掘政府土地，否則可被檢控。而其他為私人地段，進行挖掘、推土及填泥活動並無違反地契條款。