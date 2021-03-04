環團去年錄125種蝴蝶成16年第二高　惟常見物種減憂變「新常態」

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-03-04 16:17

本港近年天氣越趨炎熱，去年更成有記錄以來第二最暖的年份。環保團體綠色力量進行「節氣觀蝶調查」發現，由2020年2月「立春」至2021年1月「大寒」期間，共錄得蝴蝶物種125種；蝴蝶個體數目逾6,600隻，兩者均是調查16年來第二高；亦首次記錄5種新物種，包括「非常罕見」的珀灰蝶（Pratapa deva）等。 然而綠色力量指，反觀過往一些較為常見的物種，近年於調查錄得的數量卻持續下降，反映氣候變暖令本地蝴蝶出現「新常態」，長遠有機會改變本地蝴蝶種群結構。

環保團體綠色力量自2005年起進行「節氣觀蝶調查」，了解蝴蝶物種和數目與節氣的關係。總結最新一年調查結果，共錄得蝴蝶物種125種；當中更有5種物種於「節氣觀蝶調查」首次記錄，包括「非常罕見」的珀灰蝶（Pratapa deva）；「罕見」的小紅蛺蝶（Vanessa cardui）和黃紋長標弄蝶（Telicota ohara）；未獲評級的娜拉波灰蝶（Prosotas nora），以及「常見」的達摩鳳蝶（Papilio demoleus）。

氣候變暖影響蝴蝶出沒 天氣愈熱愈多蝴蝶



綠色力量高級環境事務經理單家驊指，2020年是香港有記錄以來第二最熱的一年，調查錄得的蝴蝶物種和數目亦是調查以來第二高；而2019年則是香港有記錄以來最熱的一年，調查錄得的蝴蝶物種和數目則是調查以來最高。他認為數據反映氣候變暖很可能影響著蝴蝶的出沒，天氣愈熱愈多蝴蝶。

他又指，一些向來在香港已有記錄的蝴蝶物種卻或因氣候變暖而減少，以常見物種為例，當中的琉璃蛺蝶（Kaniska canace）和碧鳳蝶（Papilio bianor），自2005年「節氣觀蝶調查」已持續有記錄，然而近五年記錄次數平均較2005至2009年的五年分別下跌45%和63%；個體數目平均分別下跌達63%和73%。

蝴蝶種群結構正在改變 孰好孰壞仍有待觀察

單家驊又指，近10年才記錄到的小豹律蛺蝶和疑波灰蝶主要分布在一些熱帶地區，例如泰國、馬來西亞等，或有機會是人為或意外原因到達香港後，由於偏好較炎熱氣候，近兩年天氣變暖有利牠們繁衍。他認為調查顯示氣溫上升令整體蝴蝶數量增加，一般市民或會因在野外觀察到更多蝴蝶而高興，但事實是蝴蝶種群結構正在改變，一些過往常見的蝴蝶正在減少，長遠對生態影響孰好孰壞，仍有待觀察。