曾發生垃圾槽奪命事故的屯門山景邨，今（15日）舉行法團改選，有業主不滿現屆法團表現，早前成立「山景新氣象」參選，大會開始前兩小時已出現人龍，其間多名業主不滿設施破爛，亦有業主聲稱「被授權」，要求取消授權票，現場一度混亂及引發鼓譟，大會需延遲個多小時才能舉行。



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屯門山景邨業主立案法團原定下午2時正在邨內露天足球場舉行業主周年大會，惟中午12點前已開始有街坊登記提早入場。置佳管理物業有限公司因應有業主臨場要求取消授權票，另設櫃枱進行辦理手續，入場及櫃枱兩邊很快便出現人龍，最長延至400米外的籃球場對開行人通道。

有邨內30年老街坊首次投票表態

多名街坊聲稱不滿現屆主席吳蕙蘭表現，因而決定走出來投票，其中李婆婆稱在邨內居住只有四年，日子不長，但已極為不滿現屆法團的辦事手法，例如邨內水渠邊駁口的石屎凹凸不平，一直無人理會，「呢條邨係老人邨，唔整好佢會仆死街坊。」而升降機又經常損壞待修，邨內猶如無人管理，故她與居住三十年的老街坊第一次出來投票表態。

街坊等候入場期間，至少兩名街坊不滿獲置佳職員告知「被授權」，其中一名女住戶指獲發信要求替父母填寫授權代表時，早於上星期回信在授權人一欄填上她本人名字，惟入場前被告知父母授權吳投票，須召父母到場取消授權後才能重新排隊入場，抱怨「佢哋行動方便的話，一早落咗嚟」；亦有長年入住老人院的業主到場投票，獲告知已授權吳投票，其女兒直言不可能，經一輪擾攘後，獲安排排隊進場。

當區區議員黃丹晴不斷來回調停街坊之間的糾紛。（莫家文攝）

當區區議員黃丹晴表示，現場收到多名街坊在入場前一刻才知被授權投票，要在櫃台排隊取消授權後，再重新排隊入場，費時失事。由於現場一度下雨，令街坊日曬雨淋，一度指罵置佳職員，「山景新氣象」30名義工亦成出氣對象，需黃在場居中調停。

排隊人龍一直延至近下午3時50分舉行，仍有百多名街坊在場外排隊。房屋事務經理、民政處、律師代表亦有在場，現屆法團主席吳蕙蘭至開會前一刻才現身，律師在現場宣布截至3點多的登記人次，超過二千餘業戶入場，符合開會最低門檻，當中最關注的議題包括第七屆管委會總人數及獲選委員名單。

經投票後，第一次議決第七屆管委會總人數結果為11人，惟有監票業主代表重點選票時發現有問題選票，大會宣佈第二度投票，結果出現大逆轉，改由屬意8人加一名房委會代表組成。

新任法團主席承諾開放法團透明度

至傍晚近6時，場內有人發生爭坳，被保安拉至場外，場面一度混亂，其後有軍裝警員到場維持秩序，並於球場出入口及行人天橋人群聚集處要求人群散開，以免違反限聚令。

大會再要求業主投票選出9名委員，法團主席吳蕙蘭未待選票結果便提早離場，而由「山景新氣象」提名的名單順利當選，當中並推舉張全小燕為法團主席。有參選團義工獲悉結果後激動痛哭，張謝票時謙稱並非自己做得很好，只是去屆法團做得太差，承諾會開放法團透明度以作公眾監察。

山景邨1983年入伙，是房委會在「租者置其屋計劃」下出售單位的屋邨，05年成立業主立案法團，雖然房委會佔一半業權，但邨內管理，維修保養等事務由法團決策。

今年1月22日，一名58歲清潔工人由35樓垃圾槽直墮地面垃圾房死亡，法團被揭發早於2018年已經被勞工處去信要求改細垃圾槽口，即使多次書面警告法團仍未有進行改善，被勞工處發出停槽令，至今仍需使用升降機搬運垃圾。