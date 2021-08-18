豉油街12號大改造取締共用浴室　加入科技元素贏測量界大獎

旺角豉油街12號是市建局為受重建項目影響的居民、用於臨時安置的單棟屋苑，過去由於部分單位沒有獨立浴室設施，對居民來說十分不便。為了實踐共享房屋設計概念和改善居住環境，市建局早前將現有的單位重新設計，加設獨立浴室之餘，亦應用了數碼維修手冊和建築管理系統，令大廈內部煥然一新。該項目早前更獲頒「建築測量師大獎 2021」的卓越大獎，以及保養及復修工程－專業顧問組別優勝獎。



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有20多年樓齡的豉油街12號，是市建局旗下的安置大廈，走入大堂便可見到它與同區樓宇截然不同。除了入口通道，信箱和登記櫃檯的高度都以無障礙標準設計，牆壁上鋪設了為容易再生物料的竹子。至於單位內部，間隔亦作出了大變動，早期大廈內7至12樓的單位，住戶需共用浴室和廚房，近期大廈經過了耗資約4,000萬元的改造，由原先的每層7伙增加至18伙，屋內為確保衞生，兩戶都各有獨立浴室，雖然維持共用廚房，但部分櫃門設鎖確保有私人儲物空間，亦有兩個洗手盆。

改造項目又加入了創新科技和環保元素，例如各個樓層的防煙門都加裝了無線電子感應器，只要打開平板電腦，就能一眼看清各層防煙門是否有好好關上；天台上亦加設了太陽能板，並因應疫情，設置了由香港珠海學院土木工程學系研發的「天台通風管紫外光消毒裝置」。此外，為了便於管理，大廈管理處設有控制板，各個電掣房、水泵房的狀況一覽無違，又推出了電子維修手冊，將大廈維修相關的資料數碼化。

豉油街12號翻新前後對比圖：



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建築測量師在不同工程中都擔當重要角色，其工作包括編制預算和總計劃、協調項目團隊和政府部門、施工監控等，以讓項目按時且在預算內完成並達到所需的質量。負責今次項目的陳佐堅測量師行有限公司董事郭柏威測量師（Jeffrey）指，當中最困難的，是早前要將設計入則、讓屋宇署通過審批，當中排污結構、採光、通風、防火等都有考慮，「經過好多討論先有今次效果。」又因大廈內本身有住戶居住，施工期間要有很多協調。

Jeffery表示，雖然面對很多困難，但仍能在合理的時間和價錢內「交到功課」，更有很多新的設計，他是很滿意的，「希望呢座大廈不只係『續命』，更加希望做好啲，再長啲時間先需要再次翻新。」



市區重建局總監（工程及合約）梁德明則指，市建局轄下四幢安置大廈都有近30年樓齡，因此主動做「自願樓宇評審」，在豉油街12號中的200多伙之中，現時大約有七成單位有人居住，當中因衛生問題，團隊最希望能取締「共用浴室」。梁又指出，不少大廈的維修資料並不齊全，多數只靠剩下來的圖則和管理公司的經驗，認為電子維修手冊有助改善管理，未來亦希望能藉此將四幢大廈的管理中央化。他對於團隊將科技元素應用在管理維修表示十分欣賞。

「建築測量師大獎2021」籌備委員會主席鄭偉業測量師表示，香港測量師學會自2015年至今是第四次舉辦「建築測量師大獎」，今年主題是「量心社區」(Community．We Care)，繼續設有「價值提昇獎」以及「可持續發展獎」，並新增了「關愛社區奬」。他指，今年的作品種類很多，包括了公營 、商業建築的翻新改造，由八鄉中心小學新建校舍、太古城溜冰場翻新，到北大嶼⼭醫院普通病房改裝作負壓病房工程等等都有，又指出豉油街12號項目由建築測量、規劃、設計，到項目管理、預算控制，加上出發點以住客為本，在各方面都有不少優勝之處。