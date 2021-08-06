城市更新只有拆樓？　珠海學院建築碩士生研「十三街」改造留特色

珠海學院由上周五（30日）起，一連十一日（7月30日至8月9日），於香港藝術中心舉辦建築系碩士生作品展。珠海學院建築系主任兼教授朱海山指，作品大多與學生自身經歷有關，同時希望解決香港本地建築問題。

有畢業生的研究作品，以舊區更新及綠色殯葬為題。其中學生呂源偉的作品，以土瓜灣十三街舊區活化作研究，他發現居民生活和工作環境緊緊相連，空間運用界線模糊，他被該處獨特社區文化吸引，希望透過空間設計上的小改變，保留這種特點，讓居民自然孕育出不同活動的可能性，同時讓居民有更舒適的生活環境。



望為「十三街」保留風味 添藝術環保元素

呂源偉是今年珠海學院建築系16位碩士畢業生的其中一人，他中學畢業後曾到英國留學，四年後回流香港讀碩士，當時居住在土瓜灣「十三街」。他認為一般城市更新計劃，都是政府把舊區清拆，再換入新元素，「這是否最好的辦法？我想發掘不同的方法」。

呂發現「十三街」不少都是下舖上居，甚至在同一地方工作和生活，「有些地舖白天是車房，傍晚則搬出枱櫈，一齊食飯聊天，空間運用的界線迷糊，很有趣」。他的畢業作品研究中，希望為「十三街」保留此特色和風味，但加入如藝術市集或綠化等新元素。

改變空間設計 由使用者自由發揮如何運用

現時「十三街」的樓房大小高度均一，呂源偉將該區重新設計成高矮大小不一的間隔，令人文活動有更多可能，並由居民決定如何運用，自然衍生用途，「不希望站在高處，設計一個專屬某項活動的空間，反而是設計不同大小、高度的空間，由使用者自由發揮」。

新元素上，他建議善用天台區域或加建平台，不定時設立藝術或手作市集，或建綠化種植花園，一方面支援附近藝術村的活動，另一方面讓市民有休閒的公共空間。他另設計以走廊或天橋，橫向打通十三條街，加強街與街之間的聯繫，保存並加強舊區的「街坊情」。

他坦言政府或發展商對社區更新，大多抱「利益行先」心態，「但本土文化及社區人情是否亦需多考慮？值得大眾思考」。

處理家人身後事經歷 反思殯葬設施設計問題

另一畢業生徐嘉慧以海葬為作品主題。其母在她就讀中學時離世，處理身後事的過程中，她感覺無法釋懷，「只有白光燈四面牆，空間很死硬。」因此她在畢業作品以此為題，希望深思殯葬設施設計。

徐嘉慧說，綠色殯葬雖不佔空間，但空間感、莊嚴感及儀式感都較弱，因此想以不同空間、光線及物料使用，設計一座海葬建築。親屬在內撒灰後，可以逐步紓減各種情緒，慢慢沉澱。

望設計為社會帶來靈感啟發

建築呈蛋型設計，利用粗糙物料締造光線的不同變化，從而帶動情緒，助親屬感受到恬靜。最底層是撒灰池，親屬撒灰後，會圍著在中心的撒灰池逐步向上走，「用每一步都像是慢慢跟親人道別」。上層設有多個小房間，讓親友悼念，釋放各種情緒。近出口處是一個廣闊開放且有自然光空間，讓人平靜沉澱。

建築設計建在海旁，從嗅到鹹鹹的海水味，至聽見沙沙作響的海浪聲，再看見無邊無際的大海，徐嘉慧希望從不同感官，讓使用者與海有更密切的接觸，帶動並抒發情緒。現實上，她認為建築可建在將軍澳華人永遠墳場附近，因該處背山面海，可把新式的綠色殯葬和傳統土葬結合和延伸。

儘管設計未必會真正被採用，徐嘉慧表示，希望設計能成為社會的靈感啟發，讓人在殯葬活動時，釋放相應情緒，同時感受殯葬的莊嚴和神聖。

本年度珠海學院碩士畢業生作品展於香港藝術中心舉辦，展期將至下周一（9日）。（高諾恆攝）

畢業作品展 展期至8月9日

珠海學院本年度建築系碩士畢業生作品展，由7月30日起至8月9日，於香港藝術中心5樓舉行，展出16位學生的畢業作品。該學系教授朱海山稱，畢業作品大多與學生自身經歷有關，同時研究解決本地建築問題，建築設計大多實際可行，希望大眾，尤其是對建築學有興趣的中學生到場觀賞。