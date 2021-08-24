80後嘆JUPAS揀錯科影響職涯　創智能平台以大數據了解學生所需

大學聯招（JUPAS）放榜日過去不久，考生們是否有入到心儀學科？所選的學科又是否真正感興趣的？一名80後因見到身邊朋友、以及自己都曾「揀錯科」，其後的人生都受影響；於是用了兩年時間，研發出香港首個「DSE學生選科大數據及人工智能系統」，從每位DSE學生的獨立屬性、11間大學及362個JUPAS學科特色中，計算出最適合用戶的20個JUPAS學科。

「大部分學生都將95%嘅力放喺讀書，但好似冇乜人、冇一個教師會將咁多精力放喺應該點樣揀科上。」「RightPick」的創辦人希望，學生們能透過平台了解自己，找到最理想的人生路向。



除了成績、興趣外，系統亦會問及不同的學生對讀大學不同的期望，如畢業後能帶給社會價值、學科的前景等。 （呂諾君攝）

80後黃首茗（Ming）自言見到身邊有不少考DSE的友人，因對社會運作不太熟悉而在JUPAS中選錯科，例如明明對與環境保護相關的工作感興趣，卻被社會的既定概念影響，以為商科才可吃香，最後入讀了工商管理課程。而黃首茗自己亦是「揀錯科」的人辦之一。

黃首茗表示，他高中時修讀理科，在高考的化學科更取得B級佳績，但當時以為必定要入「三大」、進軍商科前途才算光明，在JUPAS中選了很多這些科目。卻沒考慮到「三大」着重語文能力，而自己的英語成績只有E級。最後Ming入讀了理大的企業工程與電子商業課程，從事了數碼營銷（digital marketing）的工作多年，才發現自己偏愛研究、「揼code」等方面、不太喜歡「對人」的工作。

唔夠清楚、了解自己，如果嗰一刻知道點樣揀科，其實未來會輕鬆好多。 「RightPick」創辦人黃首茗

在約兩年前，黃首茗開始成立「RightPick」，着手收集大學生、362學系、11間大學、各行業大數據，期間進行了逾5,000個問卷調查，他坦言，在研究和開發方面的費用分別達六位數字，在「戶口冇乜錢」、不擔保有回報的情況下仍要繼續工作，還幸能汲取過往與友人設立裝修、放狗App等的初創經驗。黃首茗又指，除了成績、興趣外，其大數據演算法還考慮到不同大學的「目的」，例如學生在大學生活是希望專注學業還是享受宿舍文化，而不同的學系也有不同特色，如以考試為重還是參加交流計劃等。

系統亦會問及不同的學生對讀大學不同的期望，如畢業後能帶給社會價值、學科的前景等。黃首茗認為，這些資料是市面上沒法得知，卻對學生選JUPAS科很重要。為了幫助DSE學生未來分析出最適合選擇，他希望以大數據演算法計算出「人腦都未必諗到」的結果，而未來打算加入其他功能以增加準確度，如分析學生的社交媒體，以及學生在進行測試期間的臉部表情、語調等等，「例如有個考生好想揀醫科，但佢其實好怕血，如果鏡頭影住佢做測試時，偵測到皺眉頭或者其他細微動作，就可以加入計算內。」

「RightPick」在本年第一季進入科學園STEP計劃，並於本月中已推出市場，而現時亦已有中學表示會於來年採用，讓學生在選科前進行測試。黃首茗表示，未來希望能加入科學園的創業培育計劃，為計劃獲取更多支援，而他的目標是讓所有中學生都能在平台的協助下，及早為未來作出最理想的規劃。

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