難民服務中心燒燬一年眾籌獲翻新　社工：望打造「第二個家」

本港不同少數民族聚居、曾是電影取景勝地的尖沙咀重慶大廈，樓上其中一個難民服務中心辦事處去年八月底發生火警，單位嚴重燒毀。印度裔社工安德里（Jeffrey Andrews）成功在網上發起眾籌重建。他昨（30日）宣布全新社區空間已完成裝修，並超出預期籌得逾230萬元，已用作修復了其他兩個單位，他再三感謝各界支持，表示未來會盡可能邀請最多的人來到中心，冀能為在港難民和少數族裔人士打造「第二個家」。



辦事處去年大火過後付之一炬

去年八月底的一場大火，基督教勵行會一個原本用作會見難民及少數族裔街坊、面積約有600至700呎的單位被燒得一片狼藉，牆壁燻黑之餘，電腦設備、冷氣機、電視、枱凳、等都被燒毀，逾20個難民足球隊贏得的獎座亦被燒至熔解。由於損失巨大，在該會工作了逾11年的安德里在網上發起眾籌，目標是籌得80萬元用以重新裝修、重建電腦及保安設施等，讓中心繼續為難民及街坊服務，一日後已籌得約九成款項。

事隔一年，安德里昨日在網上表示，該個為難民及及少數族裔人士服務的社區中心已完成裝修，形容環境舒適、整潔和寬敞；對於教會、企業以至是每一個香港人在聽到他們的呼籲後踴躍捐助，安德里對此「感激不盡」，「真是在人性的力量和同情心之下才能發生，要是在十年前你跟我說，我們可以為難民中心籌錢，在重慶大廈也不可能。」

眾籌超標1.8倍

他又指，原本的目標只是80萬元，最後竟籌得230萬元，讓他們得以將另外兩個單位也一併修復，而隨著中心慢慢恢復正常，他期望未來防疫限制放寬後，接下來數月內盡可能邀請更多人來到這個全新的「第二家園」，以表達對各界的衷心感謝。