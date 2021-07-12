少數族裔語言不通拒求醫　團體推生涯規劃　受助者冀做醫護回饋

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-07-12 00:00

本港少數族裔當中，部分人不諳中英文，語言不通不但有礙日常生活，更會影響健康。「醫護行者」為少數族裔提供醫療外展服務，包括簡單的身體檢查，期間發現不少人受語言所限對健康知識有誤解，甚至抗拒求醫。 為提升他們對健康的認知，「醫護行者」舉辦「少數族裔青年健康職涯計劃」，透過培訓課程教授醫療知識，讓他們在社群內傳遞健康資訊之餘，亦可訂立職業生涯規劃。有參加者為應屆文憑試考生，社區外展服務令她更堅定投身醫護行業。

參加者會於社區為少數族裔進行身體檢查，推廣健康資訊。（張嘉敏攝）

巴基斯坦裔的杜雅漢（Dhuaa）是迎屆文憑試畢業生，但17年來一直在香港土生土長。她個性健談，訪談間分享自己熱愛科學，並立志投身醫護行業，希望日後能成為護士。為實踐夢想，她參與健康職涯計劃，希望能為打好基礎投身行業。

她學習到基本醫療知識之餘，亦透過社區外展實習了解到少數族裔正面對的難處。她憶述曾為一名少數族裔量度血壓、血糖指數，發現有超標問題，提醒對方要留意情況。不過，對方指自己一向有運動及注意飲食，向她查詢改善方法時，卻因Dhuaa無相關專業知識未能協助。經歷令她更堅定要裝備自己，成為護士服務少數族裔。

計劃正在籌備第四輪課程，料於7月中進行。（張嘉敏攝）

另一位參加者莊雅琴（Wendy）正就讀東華學院醫療科學學士課程，選科時希望能將所學幫助社群內的人士，而透過計劃的社區大使實習令她可學以致用。實習過程中，她看到少數族裔因語言不通，難獲取各種資訊，希望透過計劃協助他們。

少數族裔與醫護難溝通 拒絕求診

疫情期間，有少數族裔反映受語言所限，未能掌握最新的疫情資訊。「醫護行者」員工Laila亦指出，團隊於外展服務時，曾有少數族裔反映因與醫護人員溝通困難，曾發生不愉快事件，令他們拒絕求診；亦有人缺乏醫療資訊，對藥物有錯誤觀念，甚至有病亦拒絕用藥。

「醫護行者」經理（社區發展）黎俊健指，團隊自2018年起為少數族裔提供身體檢查服務，發現他們缺乏健康知識，如曾經有人於雪櫃內放滿加工果汁，經查問下才發現因他們不諳中英文，不懂閱讀營養標籤，不知道果汁為高糖飲品。他又指，政府對於少數族裔的支援雖有改善，但仍有不足之處，以疫情資訊網站為例，當中雖設有多種語言的翻譯版，惟當中幾乎屬全文字版本，未有加插圖片難以閱讀，更曾有人反映翻譯有歧意。

計劃安排參加者探訪地區健康服務組織。（醫護行者提供圖片）

他指，透過活動發現有少數族裔對行業有興趣，亦有人來港前於家鄉曾任職醫護，但礙於牌照問題未能在港執業。他希望活動能於少數族裔社群中推廣健康資訊之餘，亦可培養他們成為醫療行業中的一員，令他們知道行業中不限於醫生、護士等工種。

參與計劃的生涯規劃課程導師黃麗青指，坊間缺乏針對少數族裔青年而設的醫療護理相關職涯規劃課程，希望透過計劃令他們了解自己的性格優勢及技能定位，並探索不同的醫護專業，訂立個人職涯目標與行動計劃。

「少數族裔青年健康職涯計劃」於去年10月推行，為期3年，服務對象為15至29歲的非華裔人士。參加者會先參與40小時的培訓課程，學習基本健康知識，並有一對一諮詢及跟進。其後會安排他們在不同機構實習，並安排他們為少數族裔進行健康檢查。