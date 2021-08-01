兩土生土長少數族裔少女策展　盼從飲食角度重新定義「香港人」

尖沙咀重慶大廈或予人品流複雜的感覺，但深入了解過後，便會發現重慶大廈有許多獨特的文化。近日有團體在大廈舉辦攝影及創意寫作展覽，盼吸引更多市民願意步入重慶大廈，了解這些在香港生活居住的少數族裔，並從飲食角度重新定義「香港人」。



在重慶大廈舉辦的攝影和寫作展覽是「be/longing項目」下產物，由融樂會及前油尖旺區議員陳嘉朗（後排左）協辦。（曾鳳婷攝）

在重慶大廈舉辦的攝影和寫作展覽是「be/longing項目」下產物，由融樂會及前油尖旺區議員陳嘉朗協辦。展覽主要透過探討香港少數族裔平日的烹調傳統，分享由他們的飲食文化，讓參加者對「香港人」有更具包容性的定義，並會由即日（1號）至22號在重慶大廈地下展出。

展覽由兩位來自香港大學的菲律賓女生負責，連同由6個不同國家、在香港生活的少數族裔青年，以及重慶大廈的餐廳共同準備，整個籌備過程共六個月，當中亦提供不同的工作坊，例如攝影課堂，以及讓他們多次拜訪餐廳，助策展者掌握相關技巧和知識。

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展覽主要策展人是在香港土生土長的菲律賓女生Christine和Ericka。Ericka表示，展覽目的是希望吸引市民來重慶大廈，並鼓勵他們多嘗試大廈內餐廳各具風味的食物。Erika認為，食物是每個人的基本需要，尤其在香港，人們總是喜歡在問候別人時，說「食咗飯未？」故她認為用餐時是人們其中一個溝通橋梁。她表示，香港一直以來擁有多元的飲食文化，相信香港是一個能融合來自不同種族的地方，不應對少數族裔有所定形。

Christine則不希望在香港的文化單一，認為少數族裔是構成香港文化的一部分。她指出，其中一張展出的圖片，是由香蕉葉、筷子及燒賣組成，香蕉葉來自菲律賓，筷子及燒賣來自香港，但它們會同時出現在香港，而這些皆為香港的飲食元素。如同香港人的身份，也不應局限在單一特徵，只要居住在香港的人，也是當中的一份子。

融樂會代表鄭鈺熹指出，是次展覽來自融樂會和五區區議員共同舉辦的社區計劃比賽，從中選出十個不同優勝的項目在社區進行。他表示，香港市民大多數對少數族裔有刻板印象，以及認為他們是受助的一群，因而使他們被孤立，但其實他們也希望能幫助和改變社區。鄭鈺熹希望透過活動扭轉市民固有看法，讓更多主流機構看到少數族裔為社區的努力，從食物中重新建構香港人的身份。

展覽詳情

日期：即日至22號

時間：中午12時至晚上9時

地點：重慶大廈商場地下

