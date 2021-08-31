區議會討論清拆穗輝工廈建公屋方案　房委會初步評估未見技術困難

政府早前宣佈收回房委會旗下四幢工廠大廈作公營房屋發展，其中一幢被指定的火炭穗輝工廈，房委會今日(31日)於沙田區議會公佈詳細方案，預計將於後年展開拆卸、土地除污及興建工程，至2031年前完工，屆時將提供1,360個單位合共3,700人入住。房委會經初步評估結果顯示未有不可克服的技術困難，但會建議一系列緩解措施，包括將現有車路改線以達到疏導車流效果。



兩幢140米高大廈提供1,360伙

房委會今日(31日)於沙田區議會發展及房屋委員會交代穗輝工廠大廈重建方案，指涉事地盤面積約0.9公頃，若重建作公營房屋可提供合共5.9萬平方米的最高樓面面積，預計屆時可興建兩幢住宅大廈合共1,360伙單位，入住人口將達到3,700人左右。該屋苑除興建大廈外，還加建綠化休憩區、兒童遊樂場、社區設施及停車場等，預計將於2023年展開拆卸廠廈、土地除污及興建公營房屋工程，有關項目將於2031年落成。

房委會又指已就重建該廠廈對交通、排污、空氣質素、噪音、空氣流通及視覺等影響進行初步評估，結果顯示未有不可克服的困難，但會待詳細評估完成後，建議一系列緩解措施，包括現時由麵房街前往火炭路和山尾街的路口，由原本兩線左轉及兩線右轉的行車線設計，改為三線轉左、一線轉右的行車線。

工廈清拆關注組向政府代表遞交請願信

另外，沙田區議員周曉嵐連同穗輝清拆關注組數名代表，早上向房屋署及規劃署遞交請願信，要求提供更完善安置方案，當中周議員指房委會自五月向租戶發信交代清拆安排後，便不肯直接面對面溝通，只透過書信往來回覆，直指廠廈租戶目前物色不到私人單位進行搬遷，而政府提供的安置方案，亦只有開泰及晉昇合共四十組單位，根本無法滿足需求。

穗輝清拆關注組發言人Fanny亦指，他們提出的多個方案，包括延長搬遷時間等合理要求，均得不到正面回應，租戶既焦急又無奈，目前已有三分一租戶就房委會提供的四十組單位投標，反映需求殷切，直指政府正在製造工廈與公營房屋需求者的對立矛盾，強調支持興建公屋，但質疑有否需要急於拆卸廠廈來興建插針式住屋，若長此下去只會迫死小商戶，希望政府能有妥善安排。